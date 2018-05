Voláme v průměru za 0,90 Kč za minutu. Extra drahé zůstávají předplacenky

Dle ČTÚ klesla loni cena za provolanou minutu na zhruba 90 haléřů. Provolali jsme jich přes 21 miliard, což je pro lepší představu přes 14 milionů dní. Nebo jinak, každý z deseti a půl milionu obyvatel ČR (tedy včetně nemluvňat) provolal v průměru nějakých 33 hodin.



Graf znázorňující pokles průměrné ceny za minutu hovoru

Úřad dále zkoumal rozdíly v cenách pro rezidentní zákazníky a podnikatele a firmy a došel k závěru, že pro zákazníky z řad domácností (smlouvy na RČ) je cena téměř o 64 % procent vyšší. Konkrétně 1,21 Kč/min. v případě nepodnikajících subjektů ve srovnání s 0,74 Kč/min. v případě podnikajících subjektů.

Brutálně drahé zůstávají předplacené karty. Nejlevnější minutu vykazuje Vodafone – 3,50 Kč/min., středně drahý je T-Mobile (3,90 Kč/min.) a nejdražší O2 se základní cenou 4,90 Kč za minutu hovoru, což je sazba, za kterou se běžně volalo před mnoha lety.

Například s tarifem Go Felicia se v roce 2002 volalo za 3,30 Kč/min. do vlastní sítě a za 7,70 Kč do ostatních sítí, což je v průměru zhruba pět korun jako dnes.

Tohle je taky slusna historie. Eurotel Go Felicia sada 😁😁😁 pic.twitter.com/TF4zQWpps6 — Johny z Gryffindoru (@KunecJan) 5. ledna 2017

Počet aktivních SIM karet na konci roku 2017 dosáhl dle ČTÚ 14,6 milionu. Z toho je 9,9 milionu paušálních. Necelých 900 tisíc SIM slouží jako tzv. M2M, tedy SIM karty ve strojích a zařízeních, např. v „zabezpečovačkách“ atd. Podíl virtuálních operátů (MNVO) loni stagnoval na 7 procentech.