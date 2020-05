Volání do evropských zemí je levnější. Paradoxně díky dnes už slabé koruně

Regulované v rámci EU nejsou pouze hovory, SMS a data v roamingu (tedy jednotky spotřebované z vlastního čísla přihlášeného do sítě zahraničního operátora), ale také mezinárodní volání a SMS, tzn. hovory uskutečněné z domácího čísla v tuzemsku na zahraniční číslo v jiných zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Od 15. května 2020 došlo k mírnému snížení maximálních cen mezinárodního volání a SMS, které si operátoři mohou účtovat. Tato regulace platí od května loňského roku a každoročně upravuje cenové stropy v zemích, které neplatí eurem, podle aktuálního kurzu dané měny vůči euru. Počítá se zprůměrovaný kurz v prvním čtvrtletí.

Česko má štěstí, že v tomto období ještě koruna vůči euru posilovala, a to meziročně o 1,29 %. Maximální ceny, které si mohou účtovat čeští operátoři, tedy o něco klesly. Od 15. května to může být za minutu volání z ČR do zemí Evropské unie, Lichtenštejnska, Norska a na Island nejvýše 4,815 Kč bez DPH (0,19 eura) a za odeslání jedné SMS maximálně 1,521 Kč bez DPH (0,06 eura), uvádí Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Nutno dodat, že operátoři samozřejmě mohou ceny nastavit i na nižší úroveň, než jsou povolené cenové stropy, ale nedá se očekávat, že by tak učinili. Mimochodem, pokud by se referenční směnné kurzy počítaly v současnosti, za mezinárodní volání bychom si naopak připlatili. Kurz koruny vůči euru na konci března výrazně vzrostl a blíží se hranici 28 Kč/EUR. Loni touto dobou to bylo přitom zhruba o 2 Kč za jednotku evropské měny méně.