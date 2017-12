Volaný vás slyší před spojením hovoru. Úřady uznaly problém, ale řešení nemají

Vzpomínáte na kauzu s přenosem hlasu v ještě nespojeném telefonním hovoru? Úvod do pikantního tématu si dejte zde:

Takže jak vzniklo to, že můžete slyšet volaného ještě před tím, než přijme váš hovor? Laboratoře dopátraly, úřady sepsaly závěry a ke čtení je toho opravdu hodně. Dozvěděli jsme se, kdo splňuje jakou normu, co je čím pravděpodobně způsobené, co odpovídá jakému paragrafu, ale to je tak všechno.

Linky mezi O2 a Vodafonem budou i nadále přenášet zvuk, i když by neměly. Český telekomunikační úřad a laboratoře Vysokého učení technického v Brně zjistily, že mobil si navazuje spojení už při vyzvánění, aby měl všechny kanály připravené v okamžiku propojení hovoru. Také jsme se dozvěděli, že to je v souladu s normou ETSI. Proč ale neproudí šum, ale skutečný zvuk „z druhé strany drátu“, to už nikdo neví a mezi řádky lze číst, že jelikož jde o vzácnou kombinaci starého mobilu a SIM karty od Vodafonu, chybí vůle situaci řešit. Martin Vítek z Opavy, který na problém upozornil, kontaktoval i Národní bezpečnostní úřad, ale nedočkal se řešení, poslanci z parlamentní komise pro kontrolu NBÚ se neozvali vůbec.

„Povedlo se mi opakovaně ověřit, že se ten jev dá vypnout aktivací služby „Wifi volání a VoLTE“. Její deaktivací se problém vrátí.“

Z protokolů jsme se nedozvěděli, ve které sítí problém vzniká. ČTÚ ukazuje na Vodafone, ale jde spíše o odhad. ČTÚ i VUT se shodují, že je problém v systému starých Nokií. Ale může být problém telefonu, že umožňuje něco, co mu síť dovolí? Nokie jsou spíše anomálií, která vynáší problém napovrch. Síť je přece zodpovědná za to, aby nepustila data, která nemá, je nesmysl vinit za to telefon.

Pikantní je, že hlas patrně prochází do všech telefonů včetně moderních smartphonů. Jen se nedostane až do reproduktoru. Co by asi způsobila lehká změna firmwaru?