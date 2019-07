Vrátí se fotoaparát do chytrých hodinek? Američané patentovali kameru pro Apple Watch

Fotoaparát je nedílnou součástí smartphonů, zvykli jsme si ho mít i v tabletu. U chytrých hodinek v minulosti s vestavěnou kamerkou experimentoval Samsung (byla u modelů Galaxy Gear a Gear 2), pak ale od této funkce upustil. Ukázalo se, že foťák v hodinkách nemá tak široké využití a navíc se začaly objevovat i případy „šmírování“, protože vyfotit někoho hodinkami jde mnohem diskrétněji, než když pořizujete snímek mobilem.

Přístup k foťáku v hodinkách by se ale do budoucna mohl změnit, jak ukazuje nový patent od Applu. Jak lze vidět na obrázcích, kamera je integrována přímo ve speciálním pásku, což zároveň umožňuje mnohem větší flexibilitu. Pokud by totiž kamera byla součástí těla, jednak by zabírala hodně místa v samotné konstrukci a zároveň by omezovala možnosti focení – tedy pokud si nedokážete vykroutit ruku do všech možných úhlů.

Videohovor pomocí hodinek

Díky speciálnímu pásku si můžete kameru nastavit do různé polohy a poté snímat věci pod různými úhly, aniž byste si vykloubili ruku. Část s kamerou je dle návrhu umístěná v dodatečné koncovce pásku a standardně se nejspíše magneticky přichytí k obvodu, jako je tomu u některých druhů pásků. Konec s kamerou ale můžete snadno a rychle odklopit a začít fotit.

Systém počítá s tím, že součástí budou dva optické senzory, takže by měl bez problémů fungovat i videohovor přes FaceTime či jiné aplikace. Aby byla zaručena stabilita a zaměření na obličej, bude mít kamera i speciální vyrovnávací mechanismus. Apple v patentu sám uvádí, že tímto způsobem řešená kamera v hodinkách může uživatele zbavit závislosti nosit telefon (iPhone) při mnoha příležitostech.