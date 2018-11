Vše v zájmu vyšší bezpečnosti. Axon Pulse+ je taser, který po výstřelu zavolá policii

K mobilu se dneska dá připojit kde co. V případě elektrického taseru Axon Taser Pulse+ to je v zájmu zvýšení bezpečnosti. Ve spolupráci se smartphonem může v okamžiku výstřelu okamžitě podat hlášení nejbližší policejní jednotce – vzhledem ke stavu linky 911 v USA (služba funguje pouze tam) jde o běžný hlasový hovor, který obsahuje informace o zeměpisné poloze. Funkce je volitelná, v aplikaci se dá vypnout – to pro případ, že byste chtěli taser vyzkoušet nanečisto.

Účelem je pomoct ohrožené osobě v případě, že by nebezpečí přetrvávalo i po výstřelu kapsle s kovovými hroty. Američané za tento gadget zaplatí 449 dolarů a zajímavým prvkem záruky je to, že když taser zůstane na místě incidentu, firma vám zdarma pošle nový.

Jak funguje jednorázová cartridge v taseru Axon: