Všechny české podcasty na jednom místě. Stáhněte si appku Youradio Talk

Youradio Talk – Podcasty (zdarma pro Android a iOS) je aplikace pro přehrávání podcastů, které jsou přehledně tříděné do 16 kategorií. Když si vyberete, co vás zajímá, začne doporučovat další podobné. Pokud tedy nevíte, co v nouzovém stavu, karanténě, při cestě autem, v práci, při sportu či usínání dělat, jde o zajímavou alternativu k poslechu rádia a streamovacích služeb.

Vyjma personalizovaného a zrychleného přehrávání podcastů nabídne appka i chytré vyhledávání, uložení obsahu do záložek k pozdějšímu poslechu, označování oblíbených a nechybí možnost stáhnout epizody do zařízení pro offline poslech. Rozhraní je přehledné, intuitivní, aplikace nevyžaduje přihlášení a nabízí i časovač, kterému řeknete, za jak dlouho má přehrávání zastavit.