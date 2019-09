Všimli jste si, jak se iPhone 11 stydí za výřez? Jen ho zkuste najít na Apple.com

Hlavní pozornost na nových iPhonech poutá fotoaparát. Je nový, má více objektivů a celý ten modul je …minimálně se dá říct, že je vizuálně zajímavý. A Apple toho trochu zneužívá. Při shánění obrazového materiálu pro článek jsme si všimli, že je docela problém najít obrázek přední strany nových telefonů.

Pak jsme šli do hloubky a zjistili jsme, že ani na webové prezentaci iPhonu 11 Pro téměř nepořídíte. Apple tam používá takové triky, že figurant drží iPhone právě na straně výřezu a vystavuje bezrámečkovou spodní stranu, což vypadá efektně, ale výřez se skrývá ve tmě. Jinde výřez částečně zakrývá palcem, nebo jej maskuje tapeta s vhodně umístěným černým polem, temná silueta ve videu kráčí právě místy, kde je displej vyříznutý… Když se na to zaměříte, Notch uvidíte, ale záměr schovat tuhle vadu na kráse je evidentní.

Proč to?

Když Apple před dvěma lety představil iPhone X, nebyl to první bezrámečkový telefon, ale rozhodně si získal nejvíce pozornosti. Objektivně už tehdy byly rámečky dost silné a výřez dost velký, ale tehdy to vlastně nevadilo, ten design byl cool a Apple nastartoval masivní trend. Výřezy začali dělat všichni a zároveň se začali předhánět, kdo je dokáže minimalizovat, nebo se jich úplně zbavit. Za dva roky se úspěchy dostavily a poměr displejové plochy u Androidů výrazně vzrostl.

…ale Apple teď představil třetí generaci beze změny a najednou jsou iPhony v bezrámečkové disciplíně na chvostu. Apple to ví, za výřezy se stydí, a tak je takovýmhle levným způsobem skrývá, aby aspoň nebyly tolik vidět.

Asi by bylo levné teď ukazovat na konkurenty, kteří se výřezu dokázali zbavit a Apple ne, ale nutno dodat, že je to za cenu kompromisů. Třeba vysouvací konstrukce některých Androidů jen kvůli tomu, abyste neměli výřez, je historický nesmysl, slepá vývojová větev. Proč je výřez u iPhonu tak velký, když jiní mají jen malou kapku pro selfie kameru? To zase souvisí s prostým faktem, že Apple má ve výřezu více senzorů, kvalitnější techniku, která se reálně přetaví v kvalitnější zabezpečení telefonu.