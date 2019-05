Vy nám Huawei, my vám Apple! Kam až může eskalovat obchodní válka

Obchodní válka mezí Čínou a Spojenými státy může zásadním způsobem zkomplikovat plány firmy Apple. Pokud by se Čína v rámci odplaty za kroky vůči Huawei rozhodla komplikovat byznys americké firmy, zisk by jí mohl klesnout o téměř třicet procent. Pro CNBC to řekl analytik Goldman Sachs Rod Hall, který zároveň předpokládá pokles cen akcií.

Prodeje v Číně se na celkovém byznysu technologického gigantu podílí zhruba 17 procenty (10,2 miliardy dolarů za poslední kvartál), ale ještě větší problémy by způsobilo cílení na výrobů iPhonů, která má v Číně těžiště. „Ať už by Čína omezila prodeje iPhonů jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv míře, domnívám se, že společnost nebude schopna rychle zareagovat a výrobu přenést jinam,“ řekl Hall. „Apple se chystá na produkci nové řady iPhonů, které budou představeny na podzim. Takže i krátkodobé problémy podobného typu mohou zásadně ovlivnit chod firmy a plnění jejích plánů,“ doplnil pro CNBC Hall.

Podle něj by ale na bojkotu produktů s nakousnutým jablkem ve znaku tratili i zaměstnanci čínských továren. Většina dodavatelsko-výrobního řetězce produktů Apple totiž stále zůstává v Číně, a to včetně finalizace iPhonů, kterou provádí Foxconn.

Kam utéct před válkou?

Apple už s prvními náznaky problémů začal pracovat na vyvedení alespoň části výroby z Číny, aby tak omezil rizika spojená s obchodní válkou. Část výroby už běží v Indii, ale tam jde primárně o uspokojení indického trhu. Jednání běží ve Vietnamu, Foxnonn má továrny také v Thajsku, Malajsii, Jižní Koreji, Singapuru, na Filipínách a konec konců také v Česku. Tyto výrobní kapacity jsou však vytížené a potenciál pro montáž iPhonů je přinejmenším diskutabilní.

Od začátku obchodní války se sankce vrší. Odvetný krok proti Applu tedy není nic nereálného.

A Trumpem vzývaný přesun výroby iPhonů do USA? ....ve skutečnosti použil slovo „návrat“, ale iPhony se v Americe nikdy nevyráběly. Už když Apple na podzim 2017 představil tisícidolarový iPhone X, odhadoval analytik Tim Bajarin z Creative Strategies, že by musel stát alespoň dva tisíce dolarů, kdyby se vyráběl na území USA. Ne, tohle jednoduše nedává smysl.

Akcie Applu momentálně ztrácejí kolem 1,5 procenta. Za poslední měsíc klesly o zhruba sedm procent. Hlavním důvodem je právě eskalující obchodní válka. Naposledy Spojené státy zavedly 25procentní tarify na dovoz čínského zboží o ročním objemu 200 miliard dolarů. Čína reagovala stejnou politikou a cla zavedla na americké importované zboží o ročním objemu 60 miliard.