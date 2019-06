Vybíráme 5 nejzajímavějších novinek z Apple keynote

Nehodláme dnes rekapitulovat celou keynote, novinek byla neskutečná lavina a to i Apple filtroval jen to nejatraktivnější – když se půjdete podívat třeba jen na seznam změn v iOS, najdete tam stovky položek.

Za největší novinku považujeme oddělení iPadOS, pobavil nás vtípek s integrací kalendáře, pošty a browseru do iTunes, líbí se nám projekty Sidecar a Catalyst, těšíme se na jednoduché přihlašování pomocí Sign In With Apple a za naprosto nejzajímavější technologickou vychytávku považujeme crowdsourcované hledání offline zařízení.