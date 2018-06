Vybíráme mobil za vysvědčení. Co děti potěší a vás před dovolenou nezruinuje?

Hezké vysvědčení zaslouží odměnu a nový mobil se přímo nabízí. Na výběr jsou cenově dostupné smartphony, které děti potěší a rodičům nezpůsobí tolik vrásek, když jej ratolest ztratí nebo rozbije. U menších dětí ani nerozhoduje tolik značka, hlavně když půjde o chytrý telefon. Za tlačítkovou Nokii, kterou my dospělí můžeme považovat za vtipné retro, by se spolužáci vašemu potomkovi nemilosrdně vysmáli.

Co vzít v úvahu před nákupem telefonu

1. Cena: Hlavní kritérium pro většinu rodičů. Částka, kterou jsou ochotni zaplatit, hodně závisí na věku, samostatnosti a zodpovědnosti dítěte. Spodní hranice použitelného smartphonu začíná na zhruba dvou tisícovkách, vrchní je bez omezení, v tomto článku uvažujeme se stropem okolo 8 tisíc korun.

2. Velikost: Do malé dětské ruky není přerostlý telefon vhodný. Děti by se s ním sice rychle naučily pracovat obouruč podobně jako s tabletem, ale při manipulaci se zvyšuje riziko, že jim vyklouzne a rozbije se. Proto doporučujeme telefony maximálně s 5,5palcovou úhlopříčkou.

3. Konektivita: Wi-Fi má každý smartphone, ale LTE zatím tak samozřejmé není. A pokud pro dítě neplánujete pořídit i mobilní data, která stále nejsou levnou záležitostí, bohatě vám postačí 3G telefon, který může být o několik stovek levnější.

4. Výkon: U mobilu pro děti nemá moc smysl počítat s nejvyšším výkonem. Pro hraní her by se jistě hodil, ale už bychom se dostali do jiné cenové sféry. Proto je třeba hledat zařízení s nejlepším poměrem výkonu k ceně. To platí pro procesor i paměť. Za použitelné minimum považujeme 2 GB RAM, 16 GB vnitřní paměti a procesor ekvivalentní Snapdragonu řady 400.

5. Zvýšená odolnost: Mohlo by vás napadnout, že riziko rozbití pomůže vyřešit odolný telefon s outdoorovým gumovým provedením. Tyto telefony bývají ale právě díky speciální úpravě dražší a děti by si opět mohly od spolužáků vyslechnout, co to mají „za ošklivou cihlu“. Pokud má telefon odolnost proti vodě a prachu (např. IP67/68) a na designu to není nijak patrné, pak je to jedině plus.

Odolnost proti nárazu zajistí dobře vybrané pouzdro. Spíše než tenký silikonový návlek zvolte masivnější „knihu“, která spolehlivě ochrání i displej.

6. Velká baterie: Pokud vaše dítě konečně dostane vytoužený smartphone, připravte se, že na něm bude trávit hromadu času. Ve školní lavici si mobil nedobije a čekat o přestávce na volnou zásuvku také není praktické. Proto je ideální baterie s kapacitou 4 000 mAh a vyšší. Powerbanka se také hodí, ale to už je další dárek třeba za příští vysvědčení.

7. Hlasité repráčky: Vaše dítě bude středem pozornosti, když bude v hloučku spolužáků pouštět písničky. Ovšem jen do okamžiku, než přijde někdo jiný s Bluetooth reprákem a překřičí jej. I tak ale, čím hlasitější reproduktor v mobilu, tím lépe. Tuto funkci odzkoušejte přímo na prodejně, protože ze specifikací telefonů se obvykle nijak vyčíst nedá.

8. Barva: V našem průvodci sice poslední, ale nikoli nejméně důležitá položka. Svět dětí je mnohem barevnější než ten náš a pokud potomkovi nadělíte za vysvědčení celočerný plastový mobil, asi ho moc dlouho bavit nebude. Takže platí, čím barevnější, tím lepší. A dvojnásob u holčiček. Pokud už bude mobil jednobarevný, zadní kryt Hello Kitty to jistí.