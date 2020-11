Vybíráme nejvýhodnější datový tarif nejen pro seniory

Koronavirus zasáhl i do běžného rodinného života. Odloučení silně dopadá i na prarodiče, a právě pro ně v tomto článku hledáme řešení. Jak je připojit pro poslání zprávy, fotky, nebo občasný videohovor, i když nemají doma internet? Najít datový tarif s nízkým FUP limitem a dostupnou cenou je problém. Když však zapátráte hlouběji a zavítáte i k virtuálům...

Jak dostat seniora na internet

Pokud budu vycházet z vlastní zkušenosti, babičce nechám stávající tlačítkový telefon, se kterým si rozumí. K tomu přidám starší smartphone, jehož ovládání maximálně zjednoduším. Odinstaluji aplikace, nastavím zjednodušené uživatelské prostředí, obří písmo a připojím na internet. Wi-Fi nemá, takže následuje výběr mobilního datového tarifu.

Ano, chci pořídit separátní SIM kartu, kterou bych ideálně mohl platit/dobíjet sám, hlídat přenesená data a vypnout automatické dokupování dat při dosažení FUP. Stát se může cokoliv, a nevhodný web či nechtěné stáhnutí videa by jinak mohlo přijít draho. Jako ideální se jeví datový tarif, který má FUP natažený na delší časový interval, abych měl jedním nákupem vyřešený třeba celý rok.

Jaké jsou možnosti u O2

O2 nabízí starší předplacenou kartu Go Online 500 MB, která je k dostání u vybraných prodejců (nikoliv na eshopu O2). Za 150 Kč si pořídíte kartu se stejně velkým kreditem, z něhož se každý měsíc odečítá 99 Kč za 500 MB dat. Stejný objem mobilních dat je na první měsíc od aktivace karty zdarma.



U O2 vychází nejzajímavěji předplacenka edice Go Online 500 MB. Karta s kreditem 150 Kč se vyprodává, ale seženete ji i za stovku...

Pokud SIM kartu dobijete kreditem alespoň za 300 Kč, dostanete na měsíc volání do O2 a na pevné linky zdarma. Textovka kamkoliv vychází za 1,90 Kč, volání stojí 4,90 Kč za minutu. Aktuálně nabízené předplacené karty s balíčky jsou pro naše využití příliš drahé, včetně nabídky Datamánie s 3 GB dat za necelé tři stovky. A 100 MB dat z karty „Go volání zdarma“ je přece jen málo.

Vodafone

Vodafone má předplacenou kartu, kterou přednabijete např. na pětistovku a aktivujete u ní balíček na 500 MB dat a SMS v síti neomezeně za 99 Kč měsíčně. Textovky jsou pro náš účel navíc, ale 500 MB dat by mělo pro několik videohovorů týdně stačit. Navíc v aplikaci Můj Vodafone dostanete dalších 500 MB jako dárek. Správu předplacené karty lze řešit vzdáleně, kredit lze dobít přes web.



Datové balíčky k předplacence. Za 99 Kč dostanete 500 + 500 MB mobilních dat na měsíc

Pokud by to nestačilo, má Vodafone ještě větší balíček s 1,2 GB dat na měsíc, který vychází na 199 Kč. Osobně mi stačí základní balík a jedna návštěva měsíčně, kdy bych v telefonu prarodičů stáhl aplikaci Můj Vodafone a využil dárek navíc, tedy 500 MB popř. 2 GB k výše zmíněným základním datovým limitům.



Vodafone nabízí přímo tarif navržený pro seniory, my však hledáme čistě mobilní data

Vodafone navíc přímo v Česku pro důchodce nabízí speciální tarif 60+, kterým vyřešíte data, hovory i textové zprávy. V tarifu za 299 Kč/měsíc je připraveno 250 minut volání do všech sítí, neomezené SMS zprávy a 1 GB dat. Do konce ledna mají uživatelé tohoto tarifu navíc bezplatně aktivní neomezené volání do všech sítí v Česku.

Skvěle vypadá i vodafonský „virtuální operátor“ Oskarta, původně dočasná nabídka 1 GB za 77 Kč se stala pevnou součástí ceníku, což pro náš účel vypadá slibně. Volání kamkoliv stojí 2 Kč/min a textovka 1,50 Kč:

T-Mobile

U T-Mobilu zaujal předplacený roční balíček s 12 GB, které jsou rozprostřené do 12 měsíců. Na webu je trochu utopený, ale najít se dá, jmenuje se Twist internet na rok. Oproti běžné ceně stojí balíček o polovinu méně, takže vyjde na 499 Kč (42 Kč/měsíc). Balíček lze zaplatit i z kreditu dobitého na SIM kartu, která vám přijde zdarma, takže není třeba, abyste byli stávajícím uživatelem T-Mobilu.



12 GB na rok v jedné platbě a jako dárek? Tohle je zřejmě to pravé, co jsme hledali...

T-Mobile pořízení přímo koncipuje jako dárek, který můžete zaplatit (strhne se vám z kreditu nebo přidá na fakturu) a obdarovaný jen využije číselný kód. Pro maximální zjednodušení lze internet aktivovat SMS s číselným kódem, např. IROK 12345678901234 odeslanou na číslo 4603. Poukaz pro aktivaci ročního datového balíčku může obdarovaný využít až do 31.1. 2021. A vy bude mít na rok vystaráno.



Podmínky nákupu a aktivace Twist internetu na rok

Pokud jste klienty T-Mobile a chcete babičku s dědou jen slyšet, můžete využít službu Sponzor. Ta umožňuje volání z předplacenky na účet volaného, takže má senior hovory zdarma. Pokud by ani to seniorům nestačilo a byli náročnější, můžete je přidat do skupiny Magenta 1, kde je volání a SMS mezi členy vždy zdarma. A pokud by se seniorům zalíbil mobilní internet natolik, že jim 1 GB nevystačí, můžete je u vyšších Magent počítat se sdílenými daty (15 - 20 GB).

Virtuální operátoři

U virtuálů přichází v úvahu jen několik tarifů... Např. u Sazka mobilu můžete mít 200 MB zdarma v rámci tarifu Šťastný tarif 99, který je však bez jakýchkoliv volných jednotek. U kaktusu můžete za 100 měsíčně dostat 1 GB dat (500MB základ + 500 MB bonus) na sociální sítě - Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat nebo Twitter, a to naše požadavky splňuje.

Sečteno a podtrženo

Ze srovnání jako nejzajímavější vychází nabídka T-Mobilu (12 GB na 12 měsíců za 499 Kč), která je přímo koncipovaná jako dárek pod stromeček. Službu koupíte, kód darujete a na cílovém zařízení jej aktivujete. Nemusíte mít žádné starosti s neustálým dobíjením karet nebo s hlídáním dostatečného kreditu pro automatické obnovení balíčku. Platba je jednorázová a měsíčně vychází 1GB dat na zdaleka nejnižší cenu.

Vynechali jsme nějakou zajímavou nabídku českých operátorů? Pokud víte o nějaké výhodnější službě internetu pro seniory a prarodiče, podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.