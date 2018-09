Vydělávat jde i jinak. Xiaomi pouští reklamu do mobilů

Zatímco většina mobilních výrobců dodává smartphony na trh s cílem slušného cenového zisku, Xiaomi stlačilo ceny tak nízko, že zisky z prodejů budou činit několik procent. Část z prodejní ceny putuje jako marže obchodníkovi, část připadne distributorovi a do centrály Xiaomi se dostane možná jen nepatrně vyšší částka, než kolik byly výrobní náklady spojené s výdaji na mzdy a odeslání telefonu do Evropy. Kde tedy brát finanční prostředky? No přece z reklam, jimiž se to ve smartphonech Xiaomi začíná jen hemžit.

Xiaomi experimentovalo s reklamami delší dobu a přesto se drželo „pod úrovní radaru“. Ovšem neustále vzrůstající počet reklam vzbudil nechtěnou pozornost médií, a tak muselo Xiaomi s kůží na trh. Pro web TheVerge potvrdilo, že reklamy jsou klíčovou komponentou jejich business modelu. Xiaomi potvrdilo, že zobrazované reklamy jsou navázány na nadstavbu MIUI, takže se s reklamními jednotkami u smartphonů pod hlavičkou Android One nesetkáte.

Vyjádření Xiaomi k reklamám v MIUI: „Reklamy byly a nadále budou důležitou součástí internetových služeb Xiaomi, a také klíčovou komponentou firemního business modelu. Současně však budeme držet současnou úroveň uživatelské zkušenosti tím, že umožníme reklamy vypnout a budeme neustále zlepšovat náš přístup k reklamně, včetně toho, kde a kdy se reklamy objeví. Naše filozofie spočívá v tom, že reklamy by měly být nenápadné, a uživatelé mají mít možnost přijímat méně doporučení.“

To, že má Xiaomi prodejní model založený na reklamách a umožňuje pořízení smartphonů za zajímavé ceny oproti konkurenci, je zřejmě věcí každého výrobce. Pokud s nimi nesouhlasíte, jediné, co můžete udělat, je přes Nastavení - Další Nastavení - Soukromí - Reklamní služby deaktivovat Přizpůsobená reklamní doporučení. Zbavíte se tak personalizovaných reklam, bannery se však zobrazovat nepřestanou. Uživatelé jsou dnes sice již z webu zvyklí na nepřeberné množství reklam, ale vlastní telefon, to je stále, po reklamní stránce, dost neprobádané území.

S reklamami ve formě push notifikací přišel dříve i Samsung, naposledy před uvedení tabletu Galaxy Tab S4 na trh. Spíše než reklama se však pruh ve výsuvné liště tvářil jako otravná notifikace (a krátkým zásahem přes adb shell můžete reklamní balíček jednoduše odinstalovat). Xiaomi však reklamy cpe rovnou do systémových aplikací. Reklamní pruh se objevuje v Nastavení u správy aplikací, ve File Manageru i v hudebním přehrávači, v liště také občas vyskakuje notifikace o nových hudebních albech. Jak dlouho to uživatelé Xiaomi budou výrobci tolerovat?

Zdroj TheVerge