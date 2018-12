Vydržíte celý příští rok bez smartphonu? Pak můžete získat až 100 tisíc dolarů

Dokážete se vzdát mobilního telefonu na celý rok? Taková výzva je asi pro většinu lidí naprosto nepředstavitelná – znamenala by návrat o 25 let zpátky, kdy neexistovaly prakticky žádné smartphony, o mobilních datech se nám ani nesnilo a ani jsme tehdy nevěděli, k čemu by mohla sloužit.

Účastníci soutěže o 100 tisíc amerických dolarů, kterou vyhlásil výrobce nápojů VitaminWater, se přesně do takové „doby předsmartphonové“ vrátí. Pokud vydrží bez chytrého telefonu celých 365 dní roku 2019, sodovkárna mu vyplatí 100 tisíc dolarů (cca 2,25 milionů korun), uvádí portál USA Today.

Soutěžící přitom nebude úplně odříznutý od světa. K používání dostane klasický tlačítkový telefon a povoleny na něm bude mít pouze hlasové hovory. Zájemci se ve Spojených státech mohou do soutěže přihlásit přes sociální sítě Twitter nebo Instagram. Zda celou dobu trvání soutěže nepodváděli, může na konci roku podle pravidel pomoci odhalit mimo jiné i detektor lži.

A co vy? Zvládli byste celý rok bez smartphonu?