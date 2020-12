Vyhnuli se smolné třináctce. Xiaomi představilo nejnovější verzi MIUI 12.5

Xiaomi spolu se včerejší čínskou premiérou topmodelu Xiaomi Mi 11 (psali jsme zde) oznámilo i novou verzi své grafické nadstavby MIUI. Čínský výrobce se však vyhýbá číslu 13 „jako čert kříži“, takže se formálním nástupcem MIUI 12 stala verze MIUI 12.5. Mezi největší změny patří výrazné zvýšení bezpečnosti, optimalizace práce s aplikacemi či možnost sdílení notifikací telefonu s notebookem či počítačem, na němž běží Windows 10.

MIUI 12.5 prvořadě přichází s vylepšenou vizuální stránkou, kterou se zástupce firmy nebál srovnat s animacemi a přechodovými efekty iOS. Výrobce také zmínil to, že ve srovnání s Applem, Huawei, Oppem, Vivo a Meizu do systému instaluje nejméně „systémových“ aplikací (chcete-li bloatwaru). Vývojáři Xiaomi přepsali celou spoustu zdrojových kódů MIUI, takže nová verze nadstavby potřebuje o 20 % méně alokované paměti, a je také až o čtvrtinu energeticky efektivnější.

Intro video k nadstavbě MIUI 12.5:

S novou verzí MIUI přichází i nová dynamická tapeta, tentokrát je to čínský vrchol Four Sisters Mountain, jehož podoba se aktualizuje v reálném čase podle aktuálního počasí. Větší bezpečnost dat v MIUI 12.5 zajišťuje režim, který zabrání aplikacím v přístupu k vaši pozici, clipboardu a také k heslům a dalším citlivým údajům. Xiaomi spustilo betu MIUI 12.5 pouze v Číně, kde se dostane na modely řady Mi 10, Redmi K30 i na některé starší telefony, např. na Redmi Note 7 či Xiaomi Mi 9. Do komerčně dostupných zařízení by měla nová verze nadstavby dorazit v první polovině příštího roku.

Zdroj Sina