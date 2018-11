Vylepšená Nubia Red Magic Mars má dva herní triggery a doplňkový gamepad

Čínská Nubia představila vylepšenou verzi svého herního smartphonu Nubia Red Magic. Ten nás na letošním veletrhu IFA učaroval tvarovanými zády s LED pruhem a čtyřmi reproduktory, a tato designová linie zůstává i nadále stejná. Jedinou vizuální novinkou jsou dotykové triggery RT a LT umístěné na delší hraně telefonu, které můžete využít při hraní podobně jako ultrazvukové triggeru u Asusu ROG Phone. Dalším bonusem je doplňkový gamepad, který připojujete do konektoru USB-C.

Velkou změnou prošel i samotný čipset telefonu, už to není loňský model ale letošní Snapdragon 845. O chlazení se stará kapalinové chlazení ICE se dvěma heat pipe. Operační paměť bude k dispozici až v kapacitě 10 GB, maximem úložného prostoru je 256 GB úložiště typu UFS 2.1. V závislosti na verzi může být paměť a RAM i na nižších hodnotách.

O zobrazování se stará 6" IPS panel s rozlišením 2 160 × 1 080 pix, při hraní her se můžete těšit i na haptickou odezvu „4D Shock“, samostatným tlačítkem pak vstoupíte do herního módu, který utlumí veškeré notifikace a příchozí volání. Zvukovou složku obstarávají stereoreproduktory s podporou audia DTS 7.1. Přes redukci si můžete do smartphonu zapojit sluchátka s 3,5mm jackem.

Akční představení Nubie Red Magic Mars:

Nubia Red Magic Mars má napevno vestavěnou 3 800mAh baterie a na zádech nabídne vylepšený 16Mpx snímač se světelností F1.8. Do prodeje se telefon dostane v černé, červené a „maskáčové“, Mars v nejnižší konfiguraci začíná na cca 8 800 Kč, verze s 10GB RAM a 256GB úložištěm vyjde v přepočtu na 13 000 korun. Telefon se však bude zatím prodávat pouze v Číně.

Zdroj nubia