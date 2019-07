Výnosy z prodeje iPhonů klesají. Apple si ale vše vynahradí na službách a nositelnostech

Apple vydal netrpělivě očekávané provozní a finanční výsledky za druhé kalendářní čtvrtletí 2019. Počty prodaných zařízení firma od začátku roku nezveřejňuje, spokojit se tak musíme s údajem o tržbách. Celkem Apple za sledovaný kvartál utržil 53,8 miliardy dolarů (cca 1,24 bilionu korun), což je zhruba procentní meziroční nárůst a zároveň rekordní hodnota pro druhé čtvrtletí.

Pokud se podíváme na strukturu tržeb pozorněji (viz galerie), zjistíme, že jejich největší část (cca 48 %) nadále generují prodeje iPhonů. Výnosy z jejich prodeje ovšem meziročně klesly o 12 %, což by do budoucna mohlo pro Apple znamenat problém. Zatím mohou akcionáři zůstat ještě v klidu – pokles z prodeje iPhonů bohatě vynahrazují výnosy ze služeb a také rostoucí prodeje Maců, iPadů a nositelností, kam Apple počítá svoje chytré hodinky i bezdrátová sluchátka AirPods.

Zajímavé je i rozdělení tržeb podle regionů. Klíčová je pro Apple Amerika, kde získává 47 % ze svých příjmů. Tržby na druhých dvou největších trzích v Evropě i Číně meziročně klesají. Na aktuálně probíhající třetí kalendářní čtvrtletí (které je pro Apple čtvrtým fiskálním kvartálem), předpovídá firma tržby mezi 61 až 64 miliardami dolarů, do nichž se má stihnout promítnout i první vlna prodejů připravovaných nových iPhonů.