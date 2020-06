Vypadá jako Nintendo Switch. Razer začal prodávat gamepad Kishi pro Androidy

Herní značka Razer uvedla do prodeje univerzální gamepad Razer Kishi, který debutoval na letošním veletrhu CES. S vloženým smartphonem uprostřed vypadá herní ovladač dost podobně jako Nintendo Switch. V levém části ovladače najdete analogový joystick a osmisměrný kurzorový křiž, v pravé část pak druhý joystick a herní tlačítka A, B, X a Y. Na zádech využijete dva bumpery (L1/R1) a dva triggery (L2/R2). A zapomenout nesmíme ani na dvě systémová tlačítka.

Po roztažení obou polovin gamepadu můžete dovnitř umístit smartphone s USB-C konektorem. Mezi podporované smartphony patří řady Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy Note10 a Galaxy S20 od Samsungu, dále se počítá s podporou Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, s řadami Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4, a také s Razer Phonem a Razer Phonem 2. Gamepad nemá žádnou baterii, potřebnou energii si „vysosá“ z telefonu.

Gamepad Razer Kishi pro Android stojí v Evropě 90 EUR (cca 2 400 Kč), a pokud si do košíku na evropském e-shopu přihodíte ještě nějaké zboží za 10 EUR, máte dopravu do České republiky zdarma. Verze pro smartphony s iOS osazená Lightning konektorem se má do prodeje dostat v průběhu léta a to za 110 EUR, což dělá necelé tři tisíce korun.

Gamepad Razer Kishi zazářil na letošním veletrhu CES v Las Vegas:

Zdroj Razer