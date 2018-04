Vypálí Huawei všem rybník? V listopadu má představit skládací smartphone

Po týdnech odmlky se zase začíná hovořit o skládacích smartphonech. A pokud máme věřit jihokorejskému zdroji, vypadá to, že první skládací smartphone na světě nepředstaví Apple ani Samsung, nýbrž čínský Huawei. Ten již nyní odebírá ohebné OLED panely od LG, takže je jen otázkou času, než představí svou skládací prvotinu. Dočkat bychom se ji měli ještě letos v listopadu.

Huawei podle zdroje spěchá, aby telefon skládací konstrukce představil co nejdříve. O datu uvedení na trh přitom vůbec nejde, resp. pokud se dostupnost telefonu přehoupne až do roku 2019, nikomu v Huawei to vadit nebude. Samsung po letech odkladů ukáže skládací hybrid smartphonu a tabletu zřejmě až v prvním čtvrtletí 2019, a to i přesto, že šéf Samsungu jej loni přislíbil na rok letošní. Apple má mít vývoj stejného hybridu dokončený za dva roky.

Huawei zatím nemá jasno v tom, zda hned v listopadu navýší výrobu skládacího zařízení na plné obrátky, nebo si nejprve počká na odezvu potenciálních zájemců. Může se také stát, že skládací model představí nejprve jako koncept, který po zapracování nedostatků nakonec uvede do prodeje. A to bychom se vůbec nedivili, protože první „skládací“ ZTE Axon M s dvěma oddělenými displeji přinesl spíše zklamání.

Skládací telefony jsou zatím hudbou budoucnosti:

Zdroj Etnews