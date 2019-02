Vyrážíte s chytrými hodinkami nebo dronem na hory? Naučte se, jak je ochránit před mrazem

Mráz klade extrémní nároky na baterie, což vyžaduje specifické způsoby zacházení s drobnou elektronikou – ať už jdete na krátkou procházku, nebo jedete na vysokohorskou dovolenou. Typicky půjde o outdoorové kamery, stále častěji také drony, ale také chytré hodinky. Baterie těchto zařízení jsou na nízké teploty citlivé.

Většinou jde o Li-Ion baterie, pro jejichž fungování se jako ideální teplota uvádí 15 až 20°C. Při výrazně vyšších teplotách u baterií hrozí přehřátí a výbuch, při nižších teplotách zase klesá jejich kapacita, rychleji se vybíjejí a dlouhodobé vystavení mrazu může akumulátor nevratně poškodit. „Při teplotě kolem bodu mrazu klesne kapacita předtím plně nabitého akumulátoru zhruba o 20 %, při −20°C pak o celých 40 %,“ upozorňuje Radim Tlapák z internetového obchodu BatteryShop.cz, který nabízí široký sortiment baterií do elektronických zařízení.

Co ale dělat, když elektroniku zkrátka vzít ven do mrazu potřebujete /chcete? Základem je poskytnout jí alespoň o něco teplejší prostředí. Některé akční kamery a fotoaparáty například disponují speciálními obaly, které zařízení částečně chrání před chladem, ale navíc i před velmi nebezpečnou kondenzací vlhkosti.

Při -20°C přijdete o skoro polovinu energie

Nositelnou elektroniku můžete zahřívat vlastním tělem. Chytré hodinky a fitness náramky je vhodné nosit přímo na holém těle pod vrstvou oděvu a nikoliv až na bundě. Sice se obtížněji dostanete k displeji a ovládání, ale poskytnete jim své tělesné teplo a baterii udržíte blízko její komfortní zóně. Menší fotoaparáty a kamery noste ve vnitřní kapse a po pořízení záběrů je tam zase vraťte. Případně lze z větších zařízení vyndat baterii, a udržovat v teple alespoň tu.

Zimní létání s dronem je riskantní, ale možné

Používání létajících robotů je zimní používání poměrně riskantní, a to zejména s ohledem na jejich baterii, ale také vlhkost a zhoršenou viditelnost. „Při zimním létání s dronem si je nutno více hlídat stav baterie. Působení chladu může skokově snížit kapacitu akumulátoru a náhlé vybití baterie během letu může vést ke zřícení stroje. Také si je potřeba ohlídat, aby dron nepřišel do styku se sněhem, vlhkost by mohla poškodit jeho motory i další elektronické součásti,“ říká Radim Tlapák.

Pokud se s dronem chystáte na zimní let, doporučuje se před letem zahřát baterii alespoň na 20°C. Někteří výrobci ke svým dronům nabízejí i speciální ohřívače baterií, jde to však i jinak – obvykle stačí, když s dronem vzlétnete kousek nad zem a necháte jej zhruba minutu stát na místě. Tím se zahřejí nejen motory ve vrtulích, ale i baterie.