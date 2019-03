Výřez, periskop, kapka, průstřel a teď nádor. Jak jinak popsat to, co ukázalo ZTE?

U smartphonů nejprve přešly do módy výrazné výřezy v displeji, které však výrobci velmi brzy začali co nejvíce zmenšovat a vymýšlet různé alternativy. Výsledkem tak jsou miniaturní „kapkovité“ výřezy, průstřely v displeji či snahy o úplnou eliminací selfie z oblasti displeje. Někteří výrobci jej umisťují do periskopu na horní hraně, jiní zase do výsuvné konstrukce. Nad umístěním selfie kamerky přemýšlí i ZTE, které chce u konceptů Axon V a Axon S ukázat dva zcela nové přístupy.

Na prvních renderech můžete vidět připravovaný ZTE Axon V, který má nabídnout duální selfie kamerku na přední straně. Duální modul je však přilepen k pravému boku telefonu v jeho horní části, těsně nad zamykacím tlačítkem. Celek vypadá trochu jako „nádor“. Pozice je to rozhodně neobvyklá, smartphone stěží napasujete do univerzálních pouzder. Na druhou stranu, použitý 6,8" displej s poměrem stran 21:9 má mít stejně tlustý rámeček na všech stranách.

ZTE Axon S má selfie kamerku opět vyřešenou „po svém“. Výrobce ji zahrne do výsuvné konstrukce, která se však nebude vysouvat nahoru jako u Xiaomi Mi Mix 3, ale do levého boku. Na přední straně si tak vysunete duální selfie, ve stejnou chvíli na zadní straně vystoupí do prostoru trojitý fotoaparát s LED přisvětlením. Zadní kryt bude vyroben ze skla bez jakýchkoliv rušivých prvků, přední strana má nabídnout stejnou tloušťku rámečků displeje po celém obvodu.

Zatím poslední novinka ZTE - Axon 10 Pro (MWC 2019):

Oba modely jsou zatím jen koncepty, u kterých není jasné, zda vůbec, a případně kdy, půjdou do prodeje. Ukazuje se však, že i s tak triviální záležitostí, jako je umístění selfie kamerky, se dají vymyslet zajímavé kombinace. Tou nejtěžší variantou je přesun selfie kamerky přímo pod displej, podle Samsungu by se to mohlo podařit zhruba dvou let.

Zdroj Slashleaks