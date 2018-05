Výrobce Nokií loni prodal 70 milionů telefonů. Navyšuje investice a chce dál růst

Finská společnost HMD Global vydala zprávu shrnující hospodaření za loňský rok. Firma, která byla založena 1. prosince 2016 a nadále sama sobě říká start-up, v roce 2017 celosvětově distribuovala 70 milionů telefonů. Do tohoto objemu se počítají jak jednoduché mobily bez operačního systému, tak i smartphony.

Firma při celkových tržbách 1,8 miliardy eur sice skončila za celý rok 2017 v provozní ztrátě 65 milionů eur, ale ziskovost hned v prvním roce existence ani nikdo neočekával. Managementu se nyní podařilo získat investice ve výši 100 milionů amerických dolarů, které firma použije pro růst společnosti ve druhém (tedy letošním) roce provozu.

Strategickým plánem výrobce je rozšířit působení na trhu. Už nyní telefony Nokia distribuuje více než 600 obchodních partnerů a prodává je zhruba čtvrt milionu prodejců v 80 zemích včetně České republiky. HMD Global chce síť dále rozvíjet a počítá s rozšířením portfolia chytrých telefonů, přičemž jedinou platformou smartphonů bude čistý Android One, resp. Android Go u ultralevných modelů.

HMD Global, výrobce telefonů Nokia, od investorů získává 100 milionů amerických dolarů v rámci druhého kola financování vedeného společností Ginko Ventures. Současná tržní valuace HMD Global přesahuje jednu miliardu amerických dolarů, což společnosti propůjčuje status „jednorožce".

Finský startup HMD Global, který stojí za telefony Nokia, dnes oznámil získání částky 100 milionů amerických dolarů od několika investorů pro financování růstu společnosti a rozšíření působení ve druhém roce její existence.

Aktuální kolo financování vede ženevská společnost Ginko Ventures prostřednictvím Alpha Ginko Ltd. s účastí DMJ Asia Investment Opportunity Limited a Wonderful Stars Pte. Ltd., dceřinou společností FIH Mobile Ltd. Spolu s posledním kolem financování přesahuje současná tržní valuace HMD Global jednu miliardu amerických dolarů, což společnosti propůjčuje status „jednorožce“.

HMD Global se chystá učinit strategické investice s cílem dalšího rozšíření svého působení na trhu. Během letošního roku společnost plánuje razantně rozšířit portfolio chytrých telefonů Nokia a také se zaměřit na zvýšení dosahu svých prodejních kanálů v rámci strategických trhů.

Florian Seiche, CEO HMD Global sdělil: „Jsme nadšeni, že se k nám tito investoři rozhodli připojit a pomohou tak napsat další kapitolu telefonů Nokia. Našim cílem je dodávat špičkové chytré telefony, které potěší naše fanoušky a zároveň zůstanou věrné finským kořenům a tradicím značky Nokia. Chceme patřit mezi špičkové výrobce chytrých telefonů v celosvětovém měřítku a vzhledem k našemu dosavadnímu úspěchu věříme, že dále porosteme v roce 2018 i dalších letech.”

Společnost, která byla založena 1. prosince 2016, dodala v prvním roce svého působení na trh více než 70 milionů telefonů nesoucích značku Nokia ve více než 80 zemích s tím, že počet zemí, kde byla zařízení aktivována, přesahuje 170. Dnes jsou telefony Nokia prodávány více než 250 000 prodejci po celém světě a více než 600 přímých obchodních partnerů se zavázalo přidat k napsání nové kapitoly telefonů Nokia. Ve finančním roce 2017 společnost HMD Global vykázala celkové příjmy ve výši 1,8 miliardy eur a provozní ztrátu ve výši 65 milionů eur.

Fanoušci prokázali neuvěřitelné nadšení pro nové portfolio a společnost HMD Global je připravena jej nadále podporovat. Finské společnosti se daří především mezi mladými, dvěma třetinám jejích zákazníků je pod 35 let, čtyři z pěti pak doporučují chytré telefony Nokia svým přátelům a rodině. Webovou stránku Nokia.com/phones navštívilo od ledna 2017 přes 150 milionů uživatelů.

Jean-Francois Baril, výkonný ředitel a zakladatel Ginko Ventures, člen představenstva HMD Global dodává: „Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k dalšímu milníku telefonů Nokia a úspěšné realizaci tohoto kola financování. Byl jsem dlouhou dobu spojován se značkou Nokia a proto se osobně velmi těším na naši společnou cestu. Společnost HMD Global vychází ze svých finských kořenů a volí agilní strategii, která využívá globálních vztahů a spoluprací k dosažení fenomenálního růstu.“

Od barcelonského veletrhu MWC 2017 uvedl finský startup na trh 16 nových zařízení a uzavřel globální partnerství s předními společnostmi ve svých oborech, mezi něž patří Google nebo ZEISS, čímž doplnil dlouhodobá strategická partnerství se společnostmi Nokia a FIH. Na letošním ročníku MWC HMD Global oznámilo, že se stává jedním z hlavních globálních partnerů vlajkového programu společnosti Google pro telefony s operačním systémem Android – Android One. Tím se společnost HMD Global zavazuje do tohoto programu uvést své kompletní portfolio.