Výrobci zápasí s ohebnými pouzdry pro Samsung Fold. Spigen ukázal tři prototypy

Samsung říká, že vývoj ohebného mobilu Galaxy Fold trval osm let. S premiérou však začal jiný závod – mezi výrobci příslušenství o to, kdo na nový druh zařízení vyrobí ochranné pouzdro. Nad nelehkým úkolem jistě dumá kde kdo, ale americký Spigen neuhlídal/vypustil 3D rendery rovnou tří druhů pouzder pro Fold.

Všechny tři kryjí celé široké rámečky kolem vnějšího 4,6" displeje a na zádech nechávají průřez pro trojitý fotoaparát, takže vlastně obalují vnější stranu „skládačky“. Liší se řešení kloubu, použité materiály a stupeň ochrany. Přídavné sklo, nebo ochranná fólie v případě tohoto nového typu elektroniky patrně nepřipadá v úvahu. V tomto směru si budeme muset vystačit se Samsungem garantovanými 200 tisíci otevřeními – v praxi by to mělo vystačit na pět let intenzivního provozu.

Vývojáři ze Spigen potvrdili pro The Verge, že práce na ohebných pouzdrech započaly ještě před premiérou prvního ohebného telefonu. S představením Galaxy Fold získal Spigen rozměry a podle fotek byl schopný postavit první 3D modely, na kterých se odzkouší zásadní konstrukční prvky nové generace pouzder. Až firma získá první skutečný telefon, už bude ladit pouze detaily, což by mělo zajistit náskok před konkurencí. Spigen doufá, že svá pouzdra dostane na trh současně s telefonem.