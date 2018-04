Vyšla hra Harry Potter: Hogwarts Mystery. Prožijte si školu čar a kouzel v Bradavicích

Očekávaná hra na motivy Harryho Pottera je ode dnešního dne k dispozici k bezplatnému stažení pro Android a iOS. Hra nese název Harry Potter: Hogwarts Mystery a hráčům nabízí možnost prožít si všech sedm školních let ve známé škole čar a kouzel v Bradavicích. Na platformě Android má hra již přes milion stažení a drží se jako číslo jedna mezi bezplatnými hrami.

Hra vzbuzovala velká očekávání, nakonec jsme se však dočkali hry, která se ve známých kulisách a se známými učiteli pokouší z hráčů vydolovat co nejvíce peněz. Hra je dostupná v režimu freemium, za herní akce spotřebováváte energii, která se vám sice pomalu dobíjí, vždy je tady ale lákavá možnost zakoupit drahokamy, které můžete použít k okamžitému obnovení energie nebo k urychlení některých herních akcí. Osmihodinové čekání na odemčení dalšího úkolu rozhodně není výjimkou...

Hra slibovala boj s ostatními hráči, zatím však máte k dispozici pouze příběhový režim, v němž odklikáváte textové dialogy mlčících hrdinů. Pak už je to jen pouze o klikání na předměty, a to do té doby, než vám dojde energie. Při kouzlení kreslíte znak na displeji, ovšem jeho logotyp je vám přesně vyobrazen, takže nemůžete udělat žádnou chybu. Časově je hra řazena do doby mezi smrtí Potterových z rukou Voldemorta a tím, než se Harry dostal do školy v Bradavicích.

Trailer ke hře Harry Potter: Hogwarts Mystery:

Pokud tedy do hry nechcete investovat žádné peníze, bude to vypadat tak, že ji spustíte třikrát denně na pět minut, abyste dostupnou energii vyčerpali na úkoly a následně čekali na to, až se vám doplní. Fanoušky Harryho Pottera ale jistě potěší známé kulisy, příběh má spád a je vcelku jasné, kam to celé spěje. Bradavice skrývají tajemství, které s vaší vytvořenou postavou odhalíte. Můžete si ji upravit k obrazu svému a vybrat si kolej, do které bude patřit. Daleko více jsme však zvědaví na letošní druhou hru na motivy Harryho Pottera, která má využívat rozšířenou realitu ve stylu Pokémon Go.