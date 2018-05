Výstaviště v Brně bude hostit listopadové mistrovství ČR v mobilních hrách

V česku pomalu startují přípravy na třetí ročník Mistrovství České republiky v mobilních hrách. Klání se opět uskuteční na výstavišti v Brně, od 9. do 11. listopadu 2018, pod záštitou partnerů Vodafone, Samsung a SanDisk. Do té doby sice zbývá spousta času, ovšem již nyní jsou v plném běhu pravidelné kvalifikační turnaje o MČR body a věcné ceny.

Vodafone MČR v mobilních hrách 2017 v kostce:

Loňské Mistrovství ČR v mobilních hrách do kvalifikace přilákalo téměř 12 tisíc hráčů, z nichž vzešlo nejlepších 32 hráčů Hearthstone a Clash Royale. Letos by se na finální turnaj mohly dostat i další hry, např. PUBG a Fotnite. Jak to nakonec dopadne, ukáží až následující měsíce. Pokud vás zajímají bližší detaily, najdete je na webový stránkách MČR.