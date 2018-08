Vývojáři začínají obcházet oficiální obchody s aplikacemi. Prý přichází o milióny

V poslední době se začaly objevovat významné příklady toho, že velcí vývojáři testují nebo už provedli kroky k tomu, aby se dostali z kleští klasických distribučních kanálů nejen na Androida a Apple iOS. Tyto platformy jsou na trhu 10 let a teď se zdá, že je čeká velká změna.

30 % z každého prodeje

Když Apple v roce 2008 spouštěl App Store, nastavil poměrně jasnou politiku pro vývojáře, kteří chtějí distribuovat a prodávat aplikace a hry na jeho iOS zařízení. Z každé prodané licence a později i pravidelné platby si Apple vezme 30 %. Nově se platba za druhý a další rok při použití předplatného snížila na 15 %. Google Play je na tom obdobně.

Pro představu – od založení App Storu vyplatil Apple vývojářům přes 100 miliard dolarů, což už je bez zmíněných 30 % a s rozšiřováním platformy čísla rychle stoupají. Z pohledu uživatele jsou tyto platformy skvělé – na jednom místě má veškerý software, okamžitě ho může bezpečně stáhnout, jediným tlačítkem ho zaplatí.

Ale zatímco Apple uzavřel iOS podobně jako to mají herní konzole, Google musel jít druhou cestou a otevřít možnost instalování aplikací i mimo oficiální obchod Play. A s tím přichází problémy.

Sebevědomý Fortnite

Epic Games se podařilo udeřit hřebíček na hlavičku, implementoval trend Battle Royale do vlastní hry Fortnite a takřka přes noc se stala neuvěřitelně populární multiplayerovou hrou, která je dostupná jak na desktopu, tak na mobilních platformách.

Fortnite je velká hra, ale stahuje se zdarma, výdělek je až z mikrotransakcí ve hře. Pro maximalizaci zisku se tak Epic Games rozhodli jasně – desktop si obstarají vlastní cestou a pro Android připraví vlastní instalační soubor, který bude distribuován z jejich webu. Na iOS nešlo jinak než použít App Store.

Vzhledem k tomu, že počty stažení jdou do milionů, asi si lze představit, o jaké peníze Google každý měsíc přichází. Kdyby ale byla hra na Google Play, mezi lidi by se dostalo více kopií, takže o peníze přichází i vývojář. Jednoduchá matematika, který by určila výhodnější variantu, neexistuje.

To samé platí na počítačové platformě Steam, kde Fortnite také chybí.

Netflix už testuje platby mimo App Store

Netfflix pro Engadget potvrdil, že testuje platby předplatného mimo App Store, čímž by ušetřil už na tak dost napnutém rozpočtu, který má. Uživatel by sice musel platit přes systém Netflixu ve webovém prohlížeči, Applu by nešla ani koruna, protože aplikace je zdarma.

Na vysoké poplatky dlouhodobě upozorňuje i Spotify, které konkuruje Apple Music a Google Play Music. V základní variantě je služba zdarma a vydělává pouze na tom, když si uživatelé platí za prémiovou verzi.

Uživatelské pohodlí a bezpečnost

Schopnost dostat se z kleští platforem mají více méně jen velcí hráči a i ti budou narážet na problémy.

Jedním je pohodlí – uživatel má ve velkých platformách už zaregistrovanou kreditní kartu a další údaje, takže platba a registrace je otázkou kliknutí na tlačítko. Z mnoha statistik je známo, že čím menší odpor je v celém nákupním procesu, tím pravděpodobněji člověk nákup dokončí. Jakmile firma přesune registraci a platby jinam, přijde o část uživatelů, takže je otázkou, zda se to v konečném důsledku vyplatí.

Druhým problémem je bezpečnost. App Store, Google Play a Steam mají určitou úroveň ochrany dat, kontrolu originality aplikací nebo uložení hesel a kreditních karet, v případě jednotlivých vývojářů jsou tyto aspekty s otazníkem. Už jen z toho pohledu, že uživateli může být podstrčena falešná stránka pro stažení, zavirovaná aplikace, nebo svěří citlivé údaje a platební kartu do systému s nízkou úrovní zabezpečení...

Ve hře jsou miliardy dolarů

Nejde tu o malé vývojáře, pro které jsou tyto platformy naprosto skvělým nástrojem a službou, která se vyplatí i při odevzdání 30 % příjmu. Problém mají ti velcí, kterým vysoké poplatky začínají vadit a hledají cesty, jak obejít stávající pravidla. Apple například zakazuje, aby vývojáři aplikací přímo uživateli nabízeli možnost platby jinak než přes interní systému in-app od Applu.

A nejde pouze o souboj vývojáři vs. platformy, zapojit se mohou i nadnárodní autority a organizace. Už několikrát jsme viděli, že např. Evropská komise ve jménu zachování volné soutěže zásadně změnila pravidla zaběhnuté hry. A dá se předpokládat, že v tomto případě se postaví za vývojáře a poskytovatele služeb...