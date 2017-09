Vyzkoušeli jsme finský top model Nokia 8. Nenápadná vlajková loď má co nabídnout

Známá značka Nokia v podzimní bitvě o nejunikátnější a nejlépe vybavený smarpthone letošního podzimu působí trochu upozaděně, ale to neznamená, že by v portfoliu svůj vlajkový model neměla. Je jím Nokia 8, která se letos na podzim dostane i do českých obchodů a bude patřit k těm cenově dostupnějším – cenovka by se měla pohybovat okolo 16 tisíc korun.

Ještě než novinka přijde do prodeje, měli jsme možnost ji vyzkoušet a získat první dojmy. Ačkoli Nokia 8 mezi bezrámečkovou a zahnutou konkurencí působí poněkud nenápadně, rozhodně má co nabídnout. Ať už je to vysoký výkon, jeden z nejjemnějších displejů na trhu, čistý Android nebo duální fotoaparát s optikou Zeiss a se zajímavou funkcí s ošklivým marketingovým názvem „bothie“. V praxi jde o snímání nebo natáčení videa přední i zadní kamerou zároveň.

Nokia 8 patří ke konzervativnějším smartphonům a spíše než proti ultra moderním novinkám od Applu, Samsungu a LG půjde proti podobně smýšlejícím značkám „staré školy“ – tedy zejména Sony, HTC a částečně také Huawei s jeho modely řady P10. Precizní zpracování a zajímavý kovový matný nebo leštěný povrch v několika barvách zájemce určitě přiláká, důležité je pouze, aby Nokia zbytečně neotálela s uvedením na trh.