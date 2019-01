Vyzkoušeli jsme Fonebud W. Funguje jako kapesní internet pro půlku planety

Pokud často cestujete mimo EU, nebo se chystáte na jednu cestu více státy, musíte vyřešit dostupnost levných mobilních dat. Naplánovat, který operátor nabízí nejlepší tarif, kde je jeho nejbližší prodejna a zda bude mít po vašem příletu otevřeno. Nebo si sebou vezmete jednu krabičku, která vám data nabídne okamžitě při příletu, bez starostí, za cenu, která v pohodě konkuruje místním operátorům. Díky vestavěné Wi-Fi a objemnému akumulátoru navíc dokáže vám a třeba spolucestujícím poskytovat připojení k internetu po celý den. A když vám náhodou ze samého focení a navigování dojde baterka v mobilu, poslouží i jako powerbanka.

To je hlavním záměrem krabičky Fonebud W. Základní informace a ceníky různých balíčků mobilních dat najdete na webu. Zajímalo mne ale, jak to vlastně celé funguje, zda Fonebud W nepřidá nějakou zbytečně komplikovanou vrstvu, a zbytečně nezaplní tak pracně optimalizované cestovní zavazadlo. Proto jsem rád využil příležitost na otestování.

Specifikace Fonebud W: procesor: Quad Core 1GHz

paměť: 4GB EMMC + 512MB DDR2

čipset: MT6625, 2,4GHz až 150 Mbit/s

konektivita: 4G LTE/3G, eSIM, Wi-Fi

displej: 1.44" LCD 128 × 128

akumulátor: 10 000 mAh, až 35 hodin používání, 72 hodin pohotovosti

hmotnost: 280 g

nabíjení: USB (max 1,5A výstup), microUSB (až 1,5A nabíjení)

cena: 159 USD (v ceně 2 GB na 365 dní po celém světě) indiegogo, fonebud

Hardware na pohled neláká

Základní verze Fonebud W sice obsahuje spoustu technologických vychytávek, popravdě ale nepůsobí na pohled kdovíjak přitažlivě. Bílý hranatý kvádr s miniaturním displejem, jedním tlačítkem, USB a microUSB konektory rozhodně nevypadá jako výkřik moderní techniky. Vše je ale funkční. Za většími rozměry stojí vestavěný 10 000 mAh akumulátor, který navíc doplňuje cívka pro bezdrátové dobíjení telefonu.



Tato hranatá věc ceny za design neposbírá, hlavně ale funguje

Jediné tlačítko slouží pro zapnutí případně přepínání displeje mezi počtem připojených zařízení a jménem a heslem bezdrátové sítě. Kromě toho na displeji vidíte stav mobilní sítě a akumulátoru. Víc není potřeba, takže malé rozměry displeje nevadí. Velký USB konektor použijete pro nabíjení telefonu, malý microUSB pro nabíjení vestavěného akumulátoru.



Na zadní straně se pod logem W ukrývá cívka bezdrátového dobíjení. iPhone XR v obalu se po položení na Fonebud W bez problémů dobíjí

Půdorys Fonebudu W odpovídá současnému Galaxy Note nebo iPhone XR, s tloušťkou 2 cm a hmotností 280 g se už ale do každé kapsy nevejde. Výrobce ale chystá k uvedení další generaci Fonebudu, která bude menší, zaoblenější s hezčím kruhovým displejem a navíc bude podporovat i mobilní operátory v USA. Jediné, o co nová verze přijde, bude bezdrátové dobíjení telefonu.



Na CESu se představila nová menší verze Fonebudu s podporou USA



Zprovoznění a nastavení

Pro zprovoznění a pozdější dokupování dat budete potřebovat aplikaci na telefonu. Na začátku vytvoříte účet, který je svázaný s vaším běžným telefonním číslem. Potom opíšete nebo naskenujete IMEI kód na boku a tak napevno spojíte Fonebud W s vaším účtem.

V aplikaci vidíte, kolik dat vám ještě zbývá (pro začátek dostanete 2 GB na 365 dní po celém světě) a případně můžete změnit heslo Wi-Fi sítě.



V aplikaci vidíte základní informace, více nastavení najdete ve webové konfiguraci

Další nastavení získáte po připojení se k webové konfiguraci Wi-Fi routeru. V ní můžete kromě hesla změnit i název Wi-Fi sítě, ale další nastavení nejsou tak užitečná. Například můžete snížit maximální počet připojených zařízení. Základní strop znamená nejvýše 8 připojených zařízení.

Mou hlavní výtkou je pevné svázání 4G Wi-Fi routeru s vaším účtem. Jednou spárovaný Fonebud W nemáte jak v aplikaci odpárovat. Pokud tedy třeba do firmy koupíte jeden fonebud s tím, že si jej budete půjčovat na zahraniční cesty, musíte dopředu rozhodnout, na jaké telefonní číslo jej nastavíte. Stejně tak se vám komplikuje případný pozdější prodej této krabičky. Samotné placení datových balíčků pak probíhá v aplikaci přes PayPal, takže předání vašeho Fonebud účtu někomu jinému nevysaje vaše finance.

Samotné používání pak spočívá jen v zapnutí krabičky a připojení se k její Wi-Fi.

Překoná čínský firewall

Uvnitř Fonebudu se schovává eSIM spárovaná s neznámým operátorem. Fonebud je původem z Malajsie, tak to bude nejspíš nějaký tamní. Vás to ale nemusí vůbec zajímat. Po zapnutí se Fonebud domluví s dostupným mobilním operátorem v dohodnutém roamingu a zprovozní vám datové spojení. To přitom neústí přímo v cílové zemi, kvůli počítání protočených dat se používá VPN na některého z partnerů. V České republice vás tak geolokace přes IP adresu umístí do Amsterdamu. Pokud byste potom chtěli přes mobilní datové připojení sledovat třeba Netflix, zobrazí se vám holandský katalog, iVysílání se pak odmítne spustit, protože podle IP adresy nejste v České republice.



Lokalizace podle IP vás v České republice umístí do Nizozemí,

proto nejede například iVysílání

Samozřejmě ale pokud na mobilu otevřete mapy nebo jakoukoli aplikaci vyžadující vaši polohu, korektně se zobrazí vaše pozice. Nemusíte se tedy bát, že byste si v Ženevě objednávali taxík do centra Amsterdamu.

Toto využívání VPN má ale přínos pro cestování v Číně. Tato malá krabička vám v kapse vyrobí Wi-Fi, které se dostane skrz státní firewall a zpřístupní služby Googlu, Facebook nebo jinou blokovanou stránku či aplikaci. Nemusíte instalovat, nastavovat a platit žádnou VPN službu, vše je integrované a automatické.

Pokud byste přes toto připojení chtěli navázat další VPN k vám do firmy, pojede to, ale pochopitelně rychlosti internetu nebudou zrovna excelentní.

Jak je to rychlé?

Mobilní část podporuje 4G i 3G datové přenosy, jedním z partnerských operátorů je Vodafone, k jeho síti se tedy budete připojovat v České republice. V centru Brna jsem na 4G síti přes Fonebud dosáhl rychlosti stahování/odesílání 21,6/46,9 Mbit/s. Čistě jen přes 4G síť T-Mobile pak 109/30,8 Mbit/s. Připojení přes Fonebud zpomalilo i odezvu, změřil jsem ping 73 ms přes Fonebud oproti 21 ms přímo přes 4G.



Vlevo rychlost přes Fonebud W, vpravo přes běžné LTE. Kvůli nestandardní aktivitě mi fonebud automaticky snížil rychlost, obratem to ale můžu vrátit

Během testování přes aplikaci Speedtest mi na telefon přišla SMS, že Fonebud zaregistroval podezřelý provoz přesahující 30 Mbit/s a pro jistotu mi omezí rychlost připojení. Na nabídnuté webové stránce můžete toto omezení zrušit, případně se po 24 hodinách odstraní samo.

Tady je vidět, k čemu zadáváte telefonní číslo do aplikace Fonebud. Aplikace nepoužívá data pro vyvolání notifikací. Vše se počítá a kontroluje v cloudu a vy dostanete jen informaci bezplatným kanálem.

Kde je pokryto?

Fonebud se chlubí velkým pokrytím 90 zemí po celé planetě, ve skutečnosti má ale pokrytou především Asii a Evropu. Pokrytí Evropy není pro našince tolik atraktivní, bez roamingových poplatků už takové zařízení neoceníme. Alespoň je tedy pokryté Švýcarsko, které není součástí EU a tak není v naší bezroamingové zóně.



Červeně jsou označené země, ve kterých fonebud garantuje pokrytí

Kupodivu seznam oficiálně podporovaných zemí neobsahuje Slovensko. Možná jde jen o přehlédnutí (Slovinsko/Slovensko), ale na Slovensku nepůsobí Vodafone ani jiný partnerský operátor. Nás v evropském roamingu to ale trápit nemusí. Z Afriky nabídne pokrytí jedině Egypt, Jihoafrická republika se sousedícím Mozambikem a osamocená Ghana. Neslavné je to pak s Amerikou, kde funguje Kanada, Brazílie a Kostarika.

Fonebud přitom chystá pro letošní rok novou verzi hardwaru, zmiňovanou menší a zaoblenější, která už bude podporovat také USA a snad i další země. Bohužel ale současný hardware, byť má eSIM, nepůjde aktualizací firmwaru povýšit na rozšířené pokrytí.

Kolik to stojí?

Cena dat se liší v jednotlivých zemích, přičemž si můžete koupit i výhodnější balíčky zahrnující více zemí současně. V rámci Evropy to vychází zhruba na 180 až 250 Kč za 1 GB na 90 dní. Dražší Švýcarsko vyjde na 300 Kč. Plus mínus tedy ceny kopírují předplacené karty a mohou být občas výhodnější. V nabídce je i tarif 1 GB na 365 dní za 650 Kč. To by už mohlo být zajímavé například pro hlídání nemovitostí – čidla se připojí k Wi-Fi z krabičky a nepotřebují vlastní datovou SIM. Do Evropy u Fonebudu přitom spadá i Turecko a Rusko s podobnými cenami.



V aplikaci měníte nejen nastavení, vybíráte si i tarify pro jednotlivé regiony a kupujete je prostřednictvím PayPal

Výlet za hranice Evropy už bude dražší. Jeden GB v Egyptě vyjde na 24,5 USD (cca 560 Kč), pořád to ale bude levnější než roaming a nebudete muset shánět nějakou lokální SIM. Levněji je potom v Asii. Nejlevnější data najdete na Tchajwanu a v Thajsku – jen 5 dolarů za 1 GB. Většinou se ale ceny pohybují pod 300 Kč za 1 GB. Současně můžete pořídit balíčky pro více zemí současně, například pro toulání se po Singapuru, Malajsii, Thajsku a Indonésii zaplatíte 7,5 USD za GB a nemusíte řešit, v které zemi zrovna jste.



Aktuální ceník pro jednotlivé země a skupiny zemí

Balíčky si přitom můžete dokupovat předem, jejich časové omezení se začne odečítat až v okamžiku zapnutí zařízení v cílové zemi. Například osmidenní balíček pro více zemí si klidně kupte s měsíčním předstihem. Dny se začnou počítat až po příletu.

Na co si dát pozor

Protože je Fonebud zdrojem Wi-Fi a současně jde o počítané připojení, musíte sáhnout do nastavení na svém počítači a mobilním telefonu. Na Windows si u Wi-Fi připojení nastavte, že jde o počítané připojení, případně nastavte i limit, aby se vám nestahovaly aktualizace.



Na Windows zapněte počítané připojení, na mobilu spořič dat

a vypněte aktualizaci aplikací přes Wi-Fi

Na mobilu pak vypněte automatické stahování aktualizací aplikací na Wi-Fi a automatickou synchronizaci v aplikacích, které čekají na Wi-Fi (podcasty a podobně). Případně zapněte spořič dat. Telefony standardně stahují aktualizace, když připojíte napájení a jste na Wi-Fi. Stačilo by tak připojit mobil k powerbance a data by začala mizet.

Celoplanetární internet v kapse

Základní myšlenka Fonebudu je skvělá – nemusíte řešit drahé roamingové poplatky, kupovat lokální SIM karty, navíc k jednomu zdroji dat připojíte až osm zařízení. Pokud jezdíte často směrem na východ a v Číně potřebujete k mobilním datům i schopnost se provrtat jejich firewallem, Fonebud W určitě dává smysl. Pokrytí častých turistických destinací jako je Egypt a Turecko určitě také chválíme. Častým cestovatelům, kteří nevynechávají americký kontinent, bych ale doporučil počkat na novou verzi Fonebudu. Nabídne lepší pokrytí, menší elegantnější rozměry a stejnou funkčnost.

Do doby, než Elon Musk zapne svůj celoplanetární internet za zatím neznámé ceny, je ale Fonebud W unikátním zařízením pro jednoduchou dostupnost dat v mnoha zemích už nyní.