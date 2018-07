Vyzkoušeli jsme GPU Turbo: Huawei slibuje výkon a úspory, ale skutečnost je složitější

Huawei a Honor v srpnu začnou vypouštět aktualizace EMUI s podporou GPU Turbo. My jsme technologii vyzkoušeli už teď. Paradoxem je, že zatím není co testovat…

GPU Turbo optimalizuje využití grafického čipu v telefonech. Grafický výkon má vyrůst až o 60 %, naopak spotřeba energie má klesnout až o 30 %. Bohužel to nefunguje tak, že aktualizujete telefon a vše jako cvaknutím přepínače zrychlí. Nutná je totiž podpora GPU Turbo ze strany aplikací a her, vývojáři musí technologii integrovat.

Měsíc před uvedením na prvních smartphonech podporují GPU Turbo pouze dvě hry: PUBG Mobile a Mobile Legends: Bang Bang. Efekt těžko můžu označit za pozorovatelný – hry běžely plynule před updatem, plynule běží i po něm, na počítadle snímkovací frekvence jsme cca o desetinu výše.

Co považuji za přínosnější, je měřitelná úspora energie! Zatímco před updatem znamenala půlhodina hraní 9,1% úbytek energie, s GPU Turbo je to jen 7,9%.

Huawei slibuje příliv nových her a aplikací se zaměřením na rozšířenou a virtuální realitu. Otázkou ale je, jakou motivaci mají vývojáři, aby podporu GPU Turbo do svých aplikací zanášeli. Také je potřeba podotknout, že náš testovací Honor 10 je vlajková loď, které výkon nechyběl. Větší přínos by aktualizace mohla mít u telefonů střední třídy jako je Huawei P20 Lite, P Smart či Honor 7X.