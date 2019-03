Vyzkoušeli jsme horkou novinku Xiaomi z barcelonského MWC. Hýří všemi barvami

Ve stylu applovského „One More Thing...“ Xiaomi v Barceloně na závěr své tiskové konference představilo produkt, který už nikdo nečekal. Hlavní hvězdou akce byl smartphone Xiaomi Mi 9, my se však pozastavíme nad chytrou žárovkou Mi LED Smart Bulb s produktovým označením MJDP02YL. Žárovka pasuje do patice E27, 10W světelný výkon při 800 lumenech je ekvivalentní běžné 60W žárovce. Smart Bulb je však poměrně velká, na délku měří 120 mm, průměr je 55 mm.

A co na MobilManii dělá žárovka? Xiaomi mimo smartphonů vyrábí i různá chytrá zařízení, a Smart Bulb je jedno z nich. Žárovka patří do ekosystému Mi Smart Home, a „baví se“ i s Google Assistantem a Alexou od Amazonu. Přímo na krabičce najdete QR odkaz ke stažení aplikace Mi Home, kterou naleznete na Google Play i AppStoru. Přes aplikaci je třeba se spojit s žárovkou, která komunikuje pouze přes 2,4GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n).

Chytrá žárovka komunikuje přes Wi-Fi

Protože se nám žárovka automaticky nevyhledala, bylo třeba ji nejprve resetovat. K tomu bylo třeba ji umístit třeba do lampy a následně ji pětkrát za sebou vždy na dvě vteřiny rozsvítit a poté na dvě vteřiny zhasnout. Dříve bílá LED se pak zabarvila různými barvami, což byla signalizace úspěšného resetu. Následně se mobilní aplikace spojila s blízkou žárovkou, kterou bylo potřeba připojit k místní Wi-Fi síti. Po spojení se žárovka uložila mezi spárovaná zařízení, v případě, že máte chytrých zařízení více, můžete ji zařadit do patřičného „pokoje“.



Základní krabička Mi LED Smart Bulb, ze které se dozvíte vše podstatné

Žárovku můžete na dálku vypnout a zapnout, lampička či světlo musí být samozřejmě ve stavu „zapnuto“. Na první obrazovce aplikace Mi Home posunem prstu nahoru a dolů upravuje jas světla, posunem do stran přidáváte nebo ubíráte bílou. Na další záložce posunem do stran vybíráte tón barvy, který se má zobrazovat.



Žárovka má 12 cm na délku a 5,5 cm na šířku

O krok dále pak můžete nastavit pulzující režim Flow, který vybírá tóny okolo nastaveného odstínu, a světlo tak doslova hýří všemi možnými barvami. V sekci oblíbené můžete zvolit jeden z předchystaných světelných programů napodobující např. mihotání svíčky nebo západ či svítání slunce.



Žárovku můžete přidat do některé z místností, nastavit ji libovolnou barvu, světelný efekt, automatické spouštění, podmíněné zapnutí či aktualizovat ji firmware. To vše zvládá aplikace Mi Home

Žárovce můžete nastavit i čas, v rámci kterého se má automaticky rozsvítit a poté zhasnout. Ovládat žárovku můžete i na dálku, a to přes mobilní data. Změnit barvu, intenzitu jasu nebo třeba barevné efekty můžete změnit i 100 km od domova. Otázkou však je, jaký by to dávalo smysl. Žárovka je kompatibilní s asistenty Amazon Alexa a Google Assistant, můžete ji tedy rozsvítit i hlasovými povely. Oba asistenti však neumí česky, stáhnout šel jen první zmiňovaný a u něj jsme s připojením žárovky nepochodili. Podle Xiaomi to však má fungovat.



Žárovka pochází přímo od firmy Yeelight, která nabízí dvou samostatnou aplikaci. Přijde nám přehlednější a navíc je i režim „barevné hudby“

Samotná LEDka pochází od firmy Yeelight, takže k ovládání žárovky můžete použít i stejnojmennou aplikaci. Stejně jako u apky Mi Home může být k jedné žárovce „připojeno“ více uživatelů. V ní si můžete o něco přehledněji upravit intenzitu bílé, vybrat barvu, efekty či vytvořit vlastní přechodový „proud“. Další novinkou je Režim hudby, který nahrává mikrofonem hudbu (z okolí či z telefonu) a k ní pouští „barevnou hudbu“.

Dvě podobné žárovky, výkon rozdílný

Námi testovaná žárovka Mi LED Smart Bulb (White and Color) s modelovým označením MJDP02YL je výkonnějším sourozencem Mi LED Smart Bulb (Color), která se již prodává i na českém trhu za 599 Kč. Podle produktové karty výrobce má druhá zmiňovaná žárovka výkon 9,1W, závit E26 a světelný tok 600 lumenů. Námi testovaná verze je 10W, se závitem E27 a světelným tokem 800 lumenů. Výkonnější model LED žárovky se bude prodávat i v ČR, stát má 699 Kč.

Xiaomi Yeelight, to není jen jedna žárovka, ale celý ekosystém světel: