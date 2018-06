Vyzkoušeli jsme náramek Xiaomi Mi Band 3. Zatím je jen v čínské verzi, globální přijde později

Chytré náramky Xiaomi jsou samy o sobě pojmem ve světě nositelností. Díky příznivé ceně se jich prodává tolik, že to výrobci stačí na pravidelné umisťování v první trojce výrobců nositelného příslušenství. Xiaomi Mi Band 3, který se začal prodávat na čínském trhu, pravděpodobně nebude výjimkou.

Náramek vylepšuje všechny předchozí generace (Mi Band, Mi Band 1S, Mi Band 2) přidáním většího a tudíž přehlednějšího OLED displeje. Panýlek je ale ve srovnání se smartphony samozřejmě stále malý (rozlišení 120 × 80 bodů na úhlopříčce 0,78 palce) a navíc monochromatický, aby šetřil baterii. Displej je ve spodní části dotykový, ploška vytvarovaná pro prst nahrazuje mechanické tlačítko z minulé generace.

Akumulátor má kapacitu 110 mAh a měla by vystačit na nepřetržité použití blížící se až třem týdnům. Pokud se v praxi dostaneme na 14 dní, bude to pořád velmi slušné. Náramek je kvalitně zpracován a řešen opět samostatným modulem, který se vkládá do silikonového pásku. Ten je tvarován tak, že trochu více vystupuje nad zápěstí, ale aspoň tolik neobepíná ruku, protože guma na kůži nemusí být každému příjemná.

Aby se dal náramek používat opravdu kontinuálně, neschází odolnost proti vodě a prachu IP67, takže si s ním můžete klidně zaplavat (ale raději jen ve sladké vodě). Komunikaci mezi náramkem a smartphonem zajišťuje Bluetooth 4.2, naměřená data (frekvence srdečního tepu, uběhnuté kilometry, spálené kalorie) se ukládají do aplikace Mi Fit, kterou lze používat na smartphonech s Androidem i iOS. Globální verze náramku by měla dorazit v následujících týdnech a česká cena by se mohla pohybovat někde okolo 800 Kč.

Náramek Xiaomi Mi Band 3 zapůjčil oficiální český e-shop Xiaomi-Czech.cz