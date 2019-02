Vyzkoušeli jsme notebooky Huawei MateBook. Na dotyk si povídají se smartphonem

Huawei sem však přináší i zajímavé vychytávky pro propojení s chytrým telefonem. Hodit se bude funkce Share 3.0 OneHop pro rychlé sdílení souborů. Stačí si jen připravit data ke sdílení a přiložit smartphone přiložit k NFC umístěnému vedle touchpadu notebooku a data se ihned přenesou. Přenos navíc funguje obousměrně. Potřebujete však smartphone Huawei/Honor s NFC a EMUI 9.0 či novějším. Zatřesením telefonu pro změnu můžete vyvolat minutové nahrávání obrazovky PC a video se poté pošle přímo do smartphonu. Hodit se může také sdílená schránka pro kopírovaný text.

Pohánět jej bude procesor Intel Core i7 7865U (případně i5-8265U) spolu s grafikou NVIDIA Geforce MX250. Nechybí ani pokročilý systém chlazení, který se podle výkonu přepíná mezi aktivním a pasivním. Uživatele potěší také kvalitní zvuk díky čtveřici reproduktorů s podporou Dolby Audio. Nezapomnělo se ani na čtečku otisků prstů 2. generace integrovanou do zapínacího tlačítka. Proti loňské verzi má i 2× rychlejší Wi-Fi. Notebook běží na operačním systému Windows 10 Home.

Matebook 13 a 14

Notebooky Huawei Matebook 13 a 14 jsou stylové kovové ultrabooky s kvalitním zpracováním, které mají velmi podobnou výbavu jen se liší velikostí těla a displeje. Zatímco první už známe z veletrhu CES, druhý je horkou novinkou. Oba mají IPS displej s rozlišením 2 160 × 1 440 bodů, jen se liší úhlopříčka 13” respektive 14”. V obou případech jde samozřejmě dotykový FullView displej s minimalizovanými rámečky. Zachovává si přitom poměr stran 3:2.

MateBook 13 je stylový ultrabook s dosatečný výkonem pro práci i multimédia. Prodávat se bude i u nás.

Výkon u obou rovněž obstarává Intel Core i7-8565U (případně Intel Core i5-8265U), liší se však v použité grafice. Oba startují na integrované grafice Intel UH Graphics 620, ovšem zatímco menší model si vystačí se starší NVIDIA Geforce MX150, 14" model nabídne novější MX250. Oba MateBooky nabídnou 8 GB RAM, ovšem čtrnáctka bude i ve verzis s dvojnásobnou pamětí. Úložiště SSD je obou modelů je 256 či 512 GB. V portové výbavě pak nechybí samozřejmě ani USB-C s podporou nabíjení i DisplayPortu. Větší model dostal do vínku i běžné USB-A ve verzích 2.0 i 3.0. Nechybí zde ani zmíněná čtečka otisků prstů.



MateBook 14 je mírně vylepšnou a zvětšenou verzí modelu 13.

Výhodou notebooků má být hlavně silná baterie. Menší model s kapacitou 41,8Wh by měl vydržet až 10 hodin přehrávání videa. MateBook 14 s 57W baterií zvládne dokonce o 5 hodin více. O to více u videa oceníte stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos. Oba notebooky běží na operačním systému Windows 10 Home a rovněž nabídnou prémiové funkce jako sdílená schránka nebo OneHop.

MateBook 13 by se měl prodávat v základní verzi s integrovanou grafikou od 999€, tedy cca 26 000 Kč. V maximální výbavě počítejte s příplatkem až 10 000 Kč. V dubnu by se měl dostat i na česká trh. Větší MateBook 14 startuje na 1 199 € (31 000 Kč), přičemž příplatek za maximální verzi je dalších 300 € (8 000 Kč). V dubnu by se měl větší model podívat na vybrané evropské trhy a je dost pravděpoodbné, že Česká republika bude jedním z nich.