Vyzkoušeli jsme Oppo Find X – špičkový vysouvák, který Česko zatím míjí

Na uplynulém veletrhu mobilních technologií v Barceloně jsme si mohli vyzkoušet i mnoho zařízení, která oficiálně nejsou určena pro český nebo dokonce ani evropský trh. Ještě před rokem to platilo pro čínskou značku Oppo, toho času světovou smartphonovou čtyřku.

Loni v létě ale Oppo zahájilo svoji expanzi na evropský trh. Na pár vybraných trhů uvedlo vlajkový model Oppo Find X a několik dalších zařízení střední třídy. Začátkem letošního roku vstoupilo Oppo také do sousedního Polska, Českou republiku zatím míjí. A je to docela škoda, protože výrobce má co nabídnout.

Nejvyšším modelem nadále zůstává Oppo Find X se speciálním výsuvným mechanismem, do nějž jsou schovány přední i zadní fotoaparáty. Díky tomu se může telefon pochlubit prakticky bezrámečkovým displejem – trochu výraznější je tradičně pouze spodní okraj. Telefon je kvalitně zpracovaný, vysouvání je spolehlivé. Je ale třeba dbát zvýšené pozornosti v prašném prostředí a chránit ho před pádem.