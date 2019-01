Vyzkoušeli jsme první ohebný mobil a je to velké zklamání [CES 2019]

Jmenuje se Royole FlexPai a 1. listopadu 2018 si řekl o titul prvního představeného ohebného mobilu na světě. Poprvé jsme si jej měli prohlédnout na veletrhu CES a pochopitelně jsme byli zvědaví – jak si neznámá firma poradí s něčím, co Samsung, Huawei, Lenovo a další velikáni tolik let ladí, aby na trh nepustili střep, který by zkazil renomé celé vznikající kategorii ohebné elektroniky?

Naše obavy se potvrdily. FlexPai funguje, ale to je tak jediné pozitivní, co se o něm dá říct. I na naší krátké ukázce vidíte, jak i proškolená obsluha bojuje s uživatelským prostředím. Spuštění fotoaparátu trvá, při pokusu o přehnutí displeje se aplikace odmítá zmenšit a otočit, pak havaruje. Podobné to bylo i s dalšími ukázkami, přepínání mezi režimy trvá, i když nemáte spuštěnou aplikaci a díváte se na domovskou obrazovku.

FlexPai v akci na veletrhu CES 2019:

Po složení jsou z jednoho velkého displeje tři aktivní plochy, na každé může běžet unikátní aplikace. Problém je, že tu chybí myšlenka, která by takovému rozdělení dala smysl – něco, proč byste si řekli, že tuhle ohebnou věc rozhodně potřebujete. Rozdělení displejů vypadá takto:

celá plocha v roli tabletu má úhlopříčku 7,8", poměr stran 4:3 a rozlišení 1920 × 1440 pixelů

primary: poměr stran 16:9, rozlišení 810 × 1440 pixelů

secondary: poměr stran 18:9, rozlišení 720 × 1440 pixelů

edge: notifikační ohyb s poměrem stran 21:6 a rozlišením 390 × 1440 pixelů

Co se hardwaru týče, kloub při manipulaci vrže, jeho vnitřní krytka je z měkké gumy a vypadá poněkud nevzhledně. Rádius ohybu je značný, takže v zavřeném stavu vám přístroj pořádně nafoukne kapsu.

Displej chrání jakýsi druh plastu a ucítíte to na první dotek. Sklo klouže, plast klade odpor, prsty po něm nekloužou tak samozřejmě, jak jsme zvyklí. Ten pocit je stejný, jako když si na skleněný displej dáte ochrannou fólii. Další problém je, že se materiál viditelně více upatlává, podívejte se na fotky. Masivní neaktivní plocha na levém boku displeje také nevypadá příliš vábně. Co musíme pochválit, je rovná plocha bez náznaků zvlnění, beze stop po ohýbání.



Pár živých fotek z Las Vegas

Koncept, který si můžete koupit

Na FlexPai je zkrátka vidět, že Royole je primárně výrobce komponent. Jeho hlavním trumfem jsou právě ohebné displeje, které sám vyvíjí a drží na ně více než dva tisíce patentů. Teď je hodlá dodávat ostatním výrobcům a na CES rozhodně byl vidět zájem.

FlexPai tedy bereme spíše jako demo, ukázku možností. Je první, ale to je tak všechno, jako přístroj má značné rezervy. Přesto si tuhle hračku můžete koupit. Prodává se za 1 388 eur (35 tisíc korun bez daně, cla a dopravy do Evropy), jen dodávky prý mohou trvat až tři měsíce. Tou dobou už může být na trhu značně sofistikovanější konkurence od Samsungu...



Royole zkouší i další produkty s ohebnými displeji. Za pouhých 44 tisíc korun si můžete koupit tričko a cilindr.

Royole FlexPai RY1201D ve zkratce