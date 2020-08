Vyzkoušeli jsme Qerko. Jak se platí foťákem v mobilu a proč se vám to bude líbit

Horská chata, čas oběda, hosté stojí frontu na volná místa a obsluha létá jako pověstný hadr na holi. Úplně náhodou jsem se dostal do situace, ve které se nejlépe projeví výhody platební platformy Qerko.

Vlastně to celé šlo úplně přirozeně – o možnosti zaplatit přes Qerko jsem se dozvěděl z jídelního lístku a vzhledem k vytíženosti restaurace jsem měl dost času nainstalovat aplikaci i přidat platební kartu. Pak jsem pomocí foťáku načetl QR kód stolu a už jsem sledoval, jak přiskakují objednávky.

Po jídle si můžete vybrat, zda zaplatíte za celý stůl, nebo odznačíte položky, které se vás netýkají. Zvolíte výši spropitného (defaultně nastavené na 10 %), metodu platby (lze přidat různé karty včetně stravenkové od Edenred), potvrdíte a odcházíte.

Bylo to tak jednoduché, jak jsem si představoval. Získal jsem přehled o objednávce a cenách, čas jsem ušetřil jak sobě, tak obsluze. Už to mi jako benefit stačí, abych Qerko doporučil. Sleva na pátou návštěvu je už jen další drobný bonus. To už se spíše těším na další level, který Qerko pomalu rozjíždí – objednávání, resp. doobjednávání (typicky káva po obědě, nebo další pivo) prostřednictvím aplikace.