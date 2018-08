Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy Note 9: A pak že už nejde vymyslet nic nového!

Samsung právě v New Yorku představil Galaxy Note 9 a my jsme byli u toho. Mysleli jste, že na moderním smartphonu už není co vymýšlet? Samsung vás přesvědčí o opaku a přináší vychytávky, které nikdo jiný nemá. Note skloubí pracovní a herní nároky, přidává skvělý foťák, velkou baterii a unikátní dotykové pero, které funguje jako dálkové ovládání a namísto baterie jej napájí superkondenzátor. Vysoký výkon bude krotit vodní chlazení s karbonovými vlákny.

Vzhledově se od loňska mnoho nezměnilo, telefon je trochu širší kvůli většímu displeji (6,3" -> 6,4"), trochu menší kvůli zúženým rámečkům a trochu tlustší kvůli větší baterii. Největším designovým výstřelkem je vycentrování čtečky otisků na zadní straně. Té přední opět vévodí panel Infinity Super AMOLED se zahnutými kraji.

Zadní straně dominuje duální fotoaparát v osvědčené kombinaci dvou 12MPx snímačů. Hlavní širokoúhlý snímač používá variabilní clonu (f1.5/f2.4), optickou stabilizaci a rychlé zaostřování. Sekundární snímač se stabilizací nabídne světelnost f2.4, dvojnásobný optický zoom či efektní rozmazání pozadí u portrétových snímků. Kamerka pro selfie má rozlišení 8 MPx.

Čtečku otisků prstů s jistotou nahmatáte, ale mohla být o fous dál od objektivu, než se to naučíte po paměti, budete si jej špinit. Hudebním posluchačům jistě srdce zaplesá při pohledu na spodní hranu, kde je umístěn 3,5mm sluchátkový jack. Napájení integrované 4 000mAh baterie (o 21 % větší kapacita oproti předchůdci) obstarává USB-C, dobíjet můžete zrychleně kabelem či rychlejší formou bezdrátového dobíjení Fast Charging.



Nová dvojitá bezdrátová nabíječka. Vodorovný slot je navržený pro hodinky, ale zvládne i druhý mobil.

Takové pero nikdo jiný nemá

Nový stylus S Pen už není jen o tom, co s perem dokážete na displeji. Když jej vytáhnete z šachty na spodní straně, držíte v ruce dálkový ovladač.

Podržte tlačítko, spustí se fotoaparát. Jednoduchým kliknutím pořídíte snímek, dvojitým přepínáte mezi hlavní a selfie kamerou. To je lepší než pokaždé běhat zapínat 10sekundovou samospoušť. Jedním cvaknutím zastavíte a znovu spustíte video na YouTube a další podporované aplikace prý budou přibývat.



Dálkové ovládání je super věc a tohle nemusíte hledat, je vždycky po ruce, v šachtě na spodní straně mobilu. U tří barevných provedení má S Pen stejnou barvu jako telefon, modrý Note dostane kontrastní žlutý stylus.

Zajímavé je i technické řešení. Uvnitř je bluetooth modul, který zajišťuje komunikaci s mobilem. A Samsungu to funguje skvěle. I v místnosti, kde byly desítky nových Notů, pracovaly stylusy naprosto spolehlivě. Hodně zajímavé je, že S Pen nemá baterii, ale kondenzátor. Udrží energii na asi 200 stisknutí tlačítka, nabíjí se integrovanou cívkou uvnitř telefonu a výrobce uvádí, že 40 sekund nabíjení stačí na půl hodiny psaní.

Jedním kliknutím poskočíte na další fotku v galerii, dvojité kliknutí znamená krok zpět. A stejně to funguje s prezentacemi. Ostatně všechny prezentace, které jsme v New Yorku viděli, běžely na Notu, který byl přes HDMI připojený k televizi nebo projektoru. Mimo to můžete perem kreslit na zamknutý displej, psát poznámky či kreslit do AR Emoji.

Karbon a DeX přes HDMI

Evropskou verzi Galaxy Note 9 pohání 10nm Exynos 9810 taktovaný na 2,9 GHz, tj. stejný čipset jako u Galaxy S9. U Samsungu je vůbec poprvé stanovena základní kapacita paměti na 128GB (operační paměť 6 GB RAM), vyšší verze má dokonce 512 GB a 8 GB RAM. Když k tomu přidáte 512GB paměťovou kartu, máte rekordní 1 TB v mobilu!

Vysoký výkon má udržet kapalinové chlazení pomocí heatpipe, která však není z obvyklé mědi, ale z karbonových vláken. Lepší účinnost umožnila využívat DeX po HDMI kabelu bez nutnosti dokovací stanice, která aktivně chladí telefon.



Mobil v roli počítače, Samsung DeX. Můžete si vybrat, jestli přikoupíte dock, nebo to zkusíte s pouhou USB - HDMI redukcí (a několika kompromisy). Škoda, že ani tu jednodušší redukci Samsung k Notu nepřibalí.

Konektivita je opět velmi bohatá, v nabídce nechybí LTE Cat. 18, Bluetooth 5.0 LE, ANT+ a NFC. Samsung nadělil Notu 9 veškeré možné senzory a čidla, biometrický přístup obstará i skener oční duhovky, snímač na zadní straně u fotoaparátu dokáže změřit srdeční tep a zobrazit jej v aplikaci Samsung Health. Po spuštění smartphonu vás přivítá známé prostředí nadstavby Samsung Experience se základem v Androidu 8.1 Oreo. Update na Android 9.0 Pie je jistota, řesný harmonogram ale zatím Samsung nezveřejnil.

Předobjednávky startují již dnes

Note 9 se ve 128 GB variantě bude prodávat za 25 999 Kč (černá, modrá). V případě 512GB verze roste cena na 32 499 Kč a dostupná bude pouze černá. Za 34 999 Kč můžete mít limitovanou edici s 512GB Notem a hodinkami Gear S3 Frontier (takže vás přijdou jen na 2 500 Kč, normálně stojí 7 999 Kč).

Předobjednávky startují dnes a poběží až do 23. srpna, telefon všem dojde nejpozději 24. srpna. U 128GB verze Samsung nabízí trade-in program, takže když k nákupu přinesete jakýkoliv starý mobil, dostanete k jeho výkupní ceně bonus 2 500 Kč. Když to bude starší přístroj řady Note, vyšplhá se bonus na dvojnásobek.



Lesklý Note se špatně fotí, ale o to lépe vypadá. Levandulová a měděná do Česka nepůjdou, černá a modrá ano.

Předobjednat si můžete i limitovanou edici, ale trade-in program pro ni neplatí. Samostatnou 512GB verzi předobjednat nelze, protože se na trh dostane až v průběhu září. Na pultech obchodů se nový Note objeví 24. srpna, s levandulovou a bronzovou barvou se v ČR ani na Slovensku nepočítá.