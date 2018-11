Vyzkoušeli jsme zběsilý Asus ROG Phone. Příslušenství si přivezl v kufru

Napadá mě tolik superlativů... Tohle je rozhodně nejodvážnější telefon současnosti. Nejdivočejší, nejnápaditější, nejujetější. A nejde jenom o design, ale o celý koncept, software, příslušenství. Zkuste zapnout „režim X“ a sledujte, co to udělá s grafikou ikonek... Je to nejvýkonnější telefon současnosti (podle Antutu).



ROG Phone zaujme i vzhledem, ostatně divoký design je pro značku ROG typický.

Edit: V říjnu už jej překonal Huawei Mate 20 Pro s novou generací procesoru. Ale platilo by to i při druhém nebo třetím opakování testu, kde by zahřátý Číňan zpomalil, ale Taiwanec by díky účinnému chlazení držel výkon?

...pokračujeme. Jediný telefon se svítícím logem na zádech. Telefon, se kterým jsem za poslední roky strávil nejvíce času při focení a přípravě na natáčení (a stejně mám pocit, že bych všechny možnosti nastavení nevyzkoušel ani za desetinásobek času). Nejodlišnější Android současnosti – všechny ostatní se liší vlastně jen v detailech, Asus ROG Phone je jako paličatý teenager, který chce být jiný za každou cenu. Přitom to ale dává smysl – nahání parametry tam, kde to má význam, takže má velkou paměť, pořádnou baterii, vysokou obnovovací frekvenci displeje, ale „jen“ Full HD rozlišení, protože to prostě úplně stačí.

Co máte v tom palubním zavazadle?

Je to telefon, který má hned při startu nejširší nabídku značkového příslušenství a ne, nejde jen o různé druhy pouzder. Telefon, který má největší balení, jaké jsme kdy v redakci měli. I když jedním dechem dodávám, že tenhle kufr se k běžným zákazníkům nedostane. Asus ho má jen aby ohromil novináře (a funguje to :-)



Ukázkové snímky z ROG Phonu. V galerii najdete další.





Screenshoty jsme dělali s ROG Phonem zasazeným ve Twin View docku, takže displeje opravdu patří takto nad sebe. Plocha a menu, nebo dvě graficky náročné hry naráz. Zatím neexistuje hra, která by se uměla roztáhnout na oba displeje.

A přitom ani zdaleka není nejdražší. Kdybyste nakoupili všechno to příslušenství z kufru, asi by to na rekord stačilo, ale všechno rozhodně není potřeba. Skvělý je ovladač Gamevice, který přidá haldu herních ovladačů, možná si vyberete jeden dock, a to bude tak všechno.

Dnešní článek a video berte pouze jako úvod, s ROG Phonem rozhodně nekončíme...

Galerie



ROG má tolik příslušenství, že ho Asus zabalil do kufru.



Svítící logo na zádech. Až tohle jednou udělá Apple na iPhonu, fanoušci zešílí. Barvy se nepřepínají, ale plynule přechází. Efekty se dají dopodrobna nastavit (ostatně jako všechno na tomhle telefonu).



Základní modul s větráčkem dostanete přímo v krabici s telefonem. Ochladí záda a babíjecí i sluchátkový kabel svede pěkně prostředkem dolů, takže nepřekáží při hraní.



Herní ovladač Gamevice stojí rozumné 2 190 Kč a podle našeho názoru dává úplně největší smysl z celé palety příslušenství.

TwinView Dock je nejatraktivnější kousek z nabídky. Přidá druhý displej, ale zatím neexistuje hra, která by fungovala na obou panelech zároveň. Ale stejně na nás ROG zapůsobil. Na každém z displejů jsme spustili jednu graficky náročnou hru, kterou obvykle používáme na demonstraci výkonu telefonů. Obě běžely naprosto plynule.



TwinView Dock je pořádná frajeřinka, ale ale praktická využitelnost je diskutabilní. Cena také nepomůže: 5 690 Kč.



Tomuhle Asus říká „profesionální dokovací stanice“. Jde o základní rozšíření konektivity a v předprodeji jej dostanete zdarma (jinak stojí 2 190 Kč). Krabička po složení poslouží jako stojánek.



Mobile Desktop Dock slibuje, že z ROG Phonu udělá počítač. Monitor a veškeré periferie opravdu připojíte, ale uvnitř pořád běží Android, který je přece jen stavěný na malý dotykový displej... Cena: 3 490 Kč.



WiGig Dock je nejdražší (6 490 Kč) a líbil se nám nejméně. Obraz do televize pošle bezdrátově, ale přijdete o kvalitu.



A na konec pouzdro. Při pádu křehká skleněná záda určitě skvěle ochrání, ale pokud budete chtít telefon zasouvat do herního ovladače Gamevice, tak časté přehazování brzy přestane bavit.