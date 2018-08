Vyzkoušeno: Aplikace Microsoft Your Phone propojí váš Android a stolní počítač

Microsoft již brzy ve stabilní větvi Windows 10 nabídne aplikaci Your Phone, která poslouží ke bezdrátovému spojení počítače a smartphonu s Androidem. Ovšem, pokud jste členem Windows Insider Programu a současně v tzv. Fast Ringu, můžete si aplikaci vyzkoušet již nyní. Stačí aktualizovat Windows 10 na Insider Preview Build 17728. Aplikace Your Phone (v češtině „Váš telefon“), která je součástí updatu, je však stále pouze v experimentální fázi.

Aplikaci Your Phone bude nastavovat opravdu dlouho. Není rychlejší fotky z telefonu stáhnout do PC přes kabel?

Aplikace slouží pro rychlý přístup k fotografiím na telefonu z počítače, a to bez nutnosti kabelového připojení. Microsoft slibuje bezproblémové sdílení souborů napříč zařízeními, z PC aplikace půjde např. přetažením (drag & drop) vložit fotku do rozepsaného e-mailu nebo PowerPointové prezentace. Fotografie z mobilu se navíc mohou s počítačem synchronizovat automaticky. Spárování s telefonem však probíhá trochu krkolomně, protože musíte do Windows nejprve vložit vaše tel. číslo, pak vám od kontaktu „Skype“ přijde personalizovaný odkaz ke stažení aplikace Microsoft Apps, kde povolíte přístup k fotografiím po přihlášení k Windows Insider účtu a také odkliknete vzdálené připojení.

Aplikace je bohužel stále v betaverzi, ze slibovaného plnohodnotného propojení Androidu a PC funguje jen sdílení fotografií. V aplikaci se načítají zmenšené náhledy fotek, pokud je však přetáhnete na plochu nebo do e-mailu, kopírují se v plném rozlišení. V našem případě se však v aplikaci objevily maximálně dva dny staré fotky, ty starší se načíst nechtěly. Do budoucna má v aplikaci Your Phone přibýt i správa kontaktů, odesílání SMS zpráv z Windows nebo sdílení notifikací.

Zdroj Windows Blog