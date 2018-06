VYZKOUŠENO: Apple iOS 12 — ráj pro datasexuály, rozšířená realita a zkratky pro Siri

Apple vypustil vývojářkou beta verzi iOS 12 a my jsme ji vyzkoušeli. Jako raná verze má samozřejmě chyby a místy je vidět nedokončená česká lokalizace. Přesto nás překvapilo, jak to s prohlášeními o zvýšení rychlosti myslí Apple vážně. Systém je už nyní skvěle optimalizovaný a vše běhá rychle, jako by šlo o plnou verzi.

Vyzkoušeli jsme všechny nové funkce a aplikace, přehledně je i s komentářem najdete v galerii. Jsou tam hlavní novinky zmíněné na keynote, ale i nenápadné drobnosti, na které řeč nepřišla.