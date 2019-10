VYZKOUŠENO: Asus VivoWatch BP jsou hodinky, které si nespletete

Sledovat srdeční tep dnes umí kde který fitness náramek za pár stovek (kvalitu takového měření teď nechme stranou). Také EKG se začíná rozmáhat, ale smysluplně to zatím dělá snad jen Apple v Apple Watch. Další důležitou metrikou je krevní tlak. Omron je v tomto oboru specialista a nedávno oznámil hodinky s nafukovací manžetou integrovanou v řemínku, ale na trh se má dostat cca za dva roky. A pak jsou tu Asus VivoWatch BP, které slibují změřit krevní tlak už dnes, relativně levně a bez manžety…

Jako první upoutá vzhled – displej je relativně malý, přitom čelní strana velká, musí se totiž vejít i senzory, a zvláště lesklé kovové elektrody pro EKG si nelze nevšimnout. Nejsou ošklivé, ale kvůli vzhledu si je asi kupovat nebudete, hlavní trumfy jsou jinde. Hodinky jsou plastové a relativně lehké. Displej je transflektivní, což znamená, že je neustále zapnutý a čím více světla na něj dopadá, tím lépe je vidět obsah, ve tmě naopak musíte zapnout podsvícení jediným tlačítkem na boku přístroje.



Viditelnost displeje na přímém slunci je jednoduše fenomenální. Další ukázky uživatelského prostředí najdete v galerii.

Operační systém je uzavřený, takže instalace aplikací nepřipadá v úvahu. Uživatelské prostředí je jednoduché, ovládá se tahy po dotykovém displeji, sem tam se objeví i (dostatečně velké) tlačítko. Dotyková vrstva displeje se po chvíli deaktivuje a hodinky se zamknou, znovu je odemknete jediným fyzickým tlačítkem, které pak funguje pro návrat na obrazovku s hodinami.

Ciferníků je na výběr 12, jejich datová pole (widgety/komplikace) jsou pevně daná. VivoWatch umí zobrazit notifikace z mobilu, upozorní vás vibrace, ale tím chvála končí. Dozvíte se o příchozím hovoru, ale už ne jméno volajícího, u SMS sice jméno odesílatele je, dokonce uvidíte i začátek textu, ale zase si neporadí s českou diakritikou a na zprávy nelze reagovat. Notifikace z aplikací jsou bídné, mnoho se z nich nedozvíte, tohle umí konkurence lépe.

Co se záznamu sportů týče, integrace GPS čipu vzbuzuje naději, ale pohled na seznam aktivit zklame. Můžete si vybrat, zda se budete hýbat „venku“, nebo „uvnitř“. Hodinky změří čas, kilometry, kroky, tep, vypočítají spálené kalorie, v aplikaci si můžete prohlédnout trasu zakreslenou v Google Mapách, ale to je vše. Možnosti sporttesterů, tréninkové funkce, nebo upload do sportovních služeb alá Endomondo nečekejte.



Ukázka mobilní aplikace.

Hlavním trumfem těchto hodinek mělo být měření krevního tlaku. Namísto nafukovacího řemínku používají kombinaci dat z EKG a PPG senzorů. Čidla jsou na dýnku, další vedle displeje, na která při měření na cca 20 sekund přiložíte bříško prstu. Problém je, že při srovnání s velkým manžetovým tonometrem jsem se s hodinkami naměřeným systolickým tlakem pohyboval níže, v několika případech až o 30 mm Hg níže. A to je hodně. Jako tlakoměr si VivoWatch moji důvěru nezískaly.

Dojmu nepomohla ani mobilní aplikace, která se snaží centralizovat haldu pro zdraví důležitých informací a slibuje jejich analýzu a doporučení. Mě opakovaně posílá k lékaři, aniž by vysvětlila proč, nebo co bych mu měl říct a ukázat.

To vše se skvělou výdrží baterie kolem 10 dní (i s notifikacemi a řadou měření), odolností proti stříkající vodě IP67 a cenou 3 990 Kč.

Asus je firma, která se nikdy nebála experimentovat a zkoušet neprobádané technologie. Hodinky VivoWatch BP beru jako první pokus o osobní zdravotnickou laboratoř na zápěstí, která má své mouchy. Dobré je, že to Asus nevzdává – v září na veletrhu IFA představil nástupnickou generaci VivoWatch SP. Vypadají více „hodinkově“, na čelní straně je vidět jen kulatý displej, senzory se přesunuly na bok. A výrobce slibuje, že se technologie posunula o level výš.