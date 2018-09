VYZKOUŠENO: Cestujete rádi? Pocketalk je lepší, než překladová appka v mobilu

Na veletrhu IFA v Berlíně jsme vyzkoušeli kapesní překladač Pocketalk, který ambiciozně tvrdí, že je v mnohém lepší než aplikace v mobilu. Právě mobilní telefon vám Pocketalk může na první pohled může připomenout, ovšem v mnohem menším provedení. Nechybí displej, repráček, dva mikrofony a tlačítko pro zahájení překladu.

Výhodou Pocketalk je podpora 74 jazyků včetně češtiny. Stačí nadiktovat frázi, která se vám přeložená zobrazí na displeji a automat ji přečte. Využít však lze i sluchátek či externího reproduktoru díky podpoře Bluetooth 4.0. Prostředí je uzpůsobeno i pro případný rozhovor v cizím jazyce.

Překlad se zásadně neliší od mobilních aplikací, i zde se využívá tradičních online služeb. Nutná je tedy konektivita. Výhodou proti mobilu je u vyšší varianty integrovaná SIM s globálním datovým tarifem, takže v zahraničí nemusíte řešit data. Bohužel je datový balíček platný jen 2 roky od pořízení přístroje, v budoucnu se tedy nevyhnete dalšímu placení. Obejít to však lze pořízením vlastní globální SIM, kde si vyberete podmínky, které vyhovují vám.

Hezké, ale trochu drahé

Přeložené fráze se během používání ukládají na cloudový účet, kam se vejde až 10 000 posledních překladů. Až 500 z nich však můžete uložit offline přímo do zařízení. Pokud by vám tedy data došla, nezůstanete úplně na holičkách. Pokud stále hledáte důvod, v čem zařízení překonává mobily, jeden se přece jen najde: výdrž. Přístroj by totiž na jedno nabití měl vydržet až 10 dní.

Pocketalk přijde do prodeje 10. října. Základní verze bez SIM bude stát sebevědomých 249€ tedy zhruba 6 500 Kč. Verze s vestavěnou datovou SIM pak 299 €, tedy cca 8 000 Kč.

Pocketalk v akci: