VYZKOUŠENO: Gadgetu od Instaxu jsou výrobní linka na záznam zážitků

Zvykli jsme si mít všechno okamžitě, a tak digitální fotky často v digitální podobě začínají i končí. Protože kdo by čekal na fotolab… Instantní fotoaparáty (dělá je Polaroid a Instax) vám obrázek vyplivnou hned, ale zase je to zrovna ten obrázek, který jste právě pořídili. Chybí jim možnost vybrat si…

Situaci řeší dva gadgety značky Instax, které vám v dnešním videu představím. Jejich výhodou je mobilita, nevýhodou cena fotek a jejich malé rozměry.

První je tiskárna Instax Share SP-3 SQ, kterou připojíte k mobilu a pomocí aplikace do ní pošlete, co budete chtít. Stojí 4 500 Kč, filmy Instax Square mají rozměr 62×62mm (nepočítám bílý okraj), jeden přijde na cca 23 korun. Je to dost, ale konkurenční Polaroid je na dvojnásobku.

Druhá hračka se jmenuje Instax Mini LiPlay a je to nádherně variabilní gadget. Vyfotí a vytiskne, ale důležité je, že si mezi tím můžete na displeji vybrat ten správný snímek, upravit jej, doplnit o efekty, nebo třeba bublinu s šipkou jako z komiksu. I tady můžete poslat obrázek z mobilu, nebo jej do foťáku dostanete na paměťové kartě.

A ještě jedna vychytávka. Kromě spouště je na čelní straně také tlačítko s mikrofonem, které ke snímkům přidá krátkou zvukovou stopu – vzkaz, přání, poznámka, co vás napadne hned při pořízení, nebo kdykoliv potom. Do fotky se přidá QR kód. Není to úplně hezké, ale přidá to další rozměr – kdokoliv pak čtverečky zeskenuje mobilem, dostane se na web, kde uvidí obrázek a přehraje si zvukovou stopu (nemusíte skenovat, zkuste si to zde a zde).

Mini LiPlay je i přes výrazně košatější možnosti levnější než tiskárna, stojí 4 000 Kč. Požírá obdélníkové filmy Instax Mini o rozměru 62 × 46mm (opět měřeno bez bílého okraje), jeden přijde na 21,50 Kč.

Instantní vzpomínky

Mé racionální já říká, že jsou výsledné fotky malé a drahé, ale také jsou jednoduše cool. A Instax na pocitech staví. Kromě foťáků, hybridních foťáků a tiskáren vám prodá také roztomilá alba, sady nálepek a obrázků a když si koupíte ještě permanentní fix, máte celou výrobní linku na zaznamenání zážitků. Když ji pak vezmete na večírek nebo svatbu…