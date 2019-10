VYZKOUŠENO: Garmin Fenix 6. Američané předvádí důvody, proč dát za hodinky 24 tisíc

Ve světě elektroniky je jen málo výrobků, na které jsou kupující ochotni čekat frontu a chytré hodinky řady Garmin Fenix mezi ně rozhodně patří. V těchto dnech se na trh dostává jejich nová řada označená pořadovým číslem šest. Americké značce Garmin se podařilo do poslední chvíle jejich představení utajit.

O to více nás potěšilo, že jsme měli mezi prvními možnost Fenix 6 vyzkoušet. Chytré hodinky Garmin Fenix patří mezi sportovci a outdoorovými nadšenci mezi kultovní výrobky. První generace Fenix hodinek, představená v roce 2012, byla určena především pro outdoorové využití a nedočkala se výrazného úspěchu. Většina současných příznivců těchto hodinek zaznamenala poprvé Fenix třetí generace, které se objevily v roce 2015.

U Fenix 3 Garmin zásadně přepracoval design, ovládání, menu a fenixům nadělil barevný displej, sportovní všestrannost a neuvěřitelnou výdrž, až tři týdny na jediné nabití. Největším argumentem pro koupi Fenix 3 ale nebyla jedinečná funkční výbava, ale fakt, že sportovní hodinky poprvé nabídly civilní vzhled a daly se bez obav nosit i během dne. Při jejich výrobě Garmin poprvé u sportovně zaměřených hodinek použil kombinaci oceli, minerálních či safírových skel a u vybraných modelů dokonce titan.

Postupem času Garmin představil řady Fenix 3 Optic (2016), Fenix 5 (2017) a Fenix 5 Plus (2018). Garmin Fenix se stal pojmem a etalonem, se kterým se poměřují ostatní sportovní hodinky na trhu.

Čím překvapí Šestka?

Zatím v každé nové generaci hodinek řady Fenix Garmin něčím překvapil, současně ale zachoval to, co se v předchozích generacích osvědčilo. Řada Fenix 6 si proto do vínku z předchozích generací nese možnost změřit a podrobně vyhodnotit většinu sportů.



S Fénixem 6 se pracovalo i na softwaru. Na těchto dvou snímcích vidíte třeba to, že lze typické celoobrazovkové widgety zmenšit, takže nařáz uvidíte až tři.

Během, cyklistikou a plaváním počínaje a golfem, lyžováním či triatlonem konče. Také Fenix 6 mají ve výbavě barometr, kompas a teploměr. Umí se propojit s chytrým mobilním telefonem a zobrazovat příchozí volání a další informace. Platby Garmin Pay umožní nahrát do Fenixů informace o vaší platební kartě a nahradí ji při placení u bezkontaktních terminálů. Podobně, jako v předešlé generaci, i řada Fenix 6 přichází s nabídkou tří velikostí hodinek.

Větší displej a dobíjení ze Slunce

Nejmenší Fenix 6S zaujmou především ženy, právě u nich je k dispozici nejpestřejší nabídka barev a materiálů. Modely označené Fenix 6 mají decentní barvy a střední velikost. Největší modely nesou název Fenix 6X a sednou na urostlou mužskou ruku.



Nejmenší varianta Fenix 6S se výrazněji liší designem. Dvě větší budete na pohled rozlišovat hlavně podle velikosti.

Co přináší Fenix 6 nového? Modely Fenix 6 a Fenix 6X se chlubí větším displejem. Plocha displeje narostla u Fenix 6 o 18 % na průměr 1,3“ a u Fenix 6X dokonce o 36 %, na průměr 1,4“. Oba modely tak mají okolo displeje užší rámeček a působí elegantněji. U všech modelů použil Garmin rychlejší procesory, nový GPS chipset a výkonnější optický snímač tepu s integrovaným měřením okysličení krve.



Prostřední velikost. Fénix 6 v prémiové variantě s titanovým pouzdrem a safírovým sklem lze poznat podle šedé barvy. Dodává se agresivně oranžovým řemínkem.



Tohle už je největší verze Fénix 6X, a to rovnou s příplatkovým solárním panelem a titanovým tahem.

Optický snímač tepu na zápěstí je poprvé schopen měřit srdeční tep dokonce i při plavání v bazénu, kde je nošení hrudních pásů poměrně nepraktické. Zásadní vylepšení se týká také vyhodnocení tréninku a sportovní zátěže. Hodinky jsou schopné srozumitelnými zprávami upozornit na to, na jaký typ tréninku byste se měli zaměřit a současně reálněji než dosud, předpoví vaše časy na 5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.

I přes znatelně větší výkon se Garminu podařilo snížit u Fenix 6 spotřebu a výrazně zlepšit výdrž a obecně správu baterií. Hodinky v závislosti na spotřebě nabízí nově několik režimů fungování, a to jak v režimu měření sportů, tak i v režimu hodinek. Výdrž na jedno nabití v režimu chytrých hodinek dosahuje podle modelu a použitého módu od devíti až do 80 dnů! Výdrž při měření sportu pomocí GPS se pak pohybuje od 25 do 120 hodin v závislosti na modelu a použitém módu.

Legrace za 24 tisíc korun

Z uvedených hodnot pak vybočuje vrcholný model hodinek pojmenovaný Fenix 6X Solar. Jak je z názvu patrné, nespoléhá se jen na klasické dobíjení a přidává možnost dobíjení ze slunečního svitu pomocí solárního skla hodinek. Právě v kombinovaném režimu dobíjení dosahuje výdrž až 24 dní na jedno nabití v režimu chytrých hodinek, až 66 hodin plnohodnotného GPS záznamu, až 56 dnů GPS záznamu v expedičním režimu nebo až 120 dnů v úsporném režimu hodinek!



Fénix 6X Solar. Nepočítejte, že byste hodinky dobili v kanceláři, tohle chce skutečné sluneční světlo, a pak to opravdu funguje.

Špičkové funkce hodinek jsou ale vyvážené jejich cenou. Pořizovací ceny modelů řady Fenix 6 začínají na bezmála 15 000 Kč a končí na 24 000 Kč u modelu Fenix 6X Solar se solárním dobíjením. V kategorii chytrých i sportovních hodinek patří Garmin Fenix k nejdražším, ale současně nejvšestrannějším hodinkám, které se dnes nabízejí.



Rodina nových Fénixů. Zleva 6S se na první pohled liší designem, prostřední Fénix 6 se pozná podle tachymetrické stupnice po obvodu displeje, největší 6X ji postrádá. Až u prémiové varianty 6X Solar znalci kolem displeje najdou tenký proužek solárního panelu.

Nabídka funkcí hodinek je tak bohatá, že jejich potenciál nedokáže všestranný sportovec využít ani z jedné poloviny. Pokud běháte, jezdíte na kole nebo lyžujete, najdete jistě na trhu i jiné, levnější modely, včetně starších verzí hodinek Fenix, které vám výkony změří dostatečně dobře. Fenix 6 jsou ale jedním slovem úžasné. Od elegantních modelů Fenix 6S v dámských barvách, až po vrcholné Fenix 6X Solar vhodné pro urostlé zápěstí a náročné aktivity. Neméně důležité je, že Fenix 6 se dají nosit na ruce celý den a hodinky přitom na první pohled neprozradí nic ze své extrémní výbavy. Jedinou nevýhodou hodinek tak zůstává jejich poměrně vysoká cena.