VYZKOUŠENO: Garmin Instinct – mé velmi osobní a veskrze pozitivní dojmy

Už od okamžiku premiéry se hodinky Garmin Instinct srovnávají s kultovní řadou Fénix a já v tom dneska budu pokračovat. Novinka v několika bodech ztrácí, ale možná zjistíte, že vám zrovna tyto vlastnosti chybět nebudou. Naopak oceníte výrazně nižší cenu.

Design

Se vzhledem je to jednoduché – bachratý masivní matný plast a tvary alá Casio G-Shock tlačí hodinky do přízně outdoorových nadšenců, ale bezchybně poslouží i méně náročným sportovcům.

Hodonky jsou překvapivě lehké – tam kde Fénixy citelně tíží, o Instinctu téměř nevíte. I když jsou hodinky obdobně vysoké, netrčí tolik ze zápěstí. Je to hlavně lepší integrací řemínku, který směřuje až ke svrchní hraně. Instinct tolik nezachytává za rukávy při oblékání nebo za popruhy při nasazování batohu. Stinnou stránkou je obtížnější výměna řemínku za jiný. Dodávaný pásek je široký, měkký, pohodlný, bez výhrad.



Menší než Fénix 3, srovnatelné se Samsung Gear Sport

Hodinky působí bytelně, dokonce odolněji než Fénix, a vojenský standard MIL-STD-810G to potvrzuje. Sklíčko displeje zapuštěné pod rantlem, to už by musela být velká smůla, abyste tohle zvládli rozbít.

Displej

Menší, pouze černobílý a s hrubším rastrem, zato s výrazně lepším kontrastem, tedy viditelností zobrazených informací! Podsvícení zapínám znatelně méně často než u Fénixu a mám jej na zcela dostatečných 20 %. Za mě je to dobrá výměna vlastností. Menší rozlišení mi vadí snad jen při čtení notifikací z mobilu, z logiky věci se na displej vejde méně textu.

Když se na hodinky dívám přímo, černý displej zcela splyne s černým okolím, takže bílá grafika vystupuje z celistvého černého pozadí. Velmi efektní. Stačí ale podívat se trochu z úhlu a tvary panelu jasně uvidíte.

Zajímavým detailem je oddělení kruhové části displeje v pravém horním rohu. Garmin s ním velmi pěkně pracuje, využití má téměř v každé situaci, ukazuje grafické ikonky, vysvětluje obsah na „velkém displeji“, zobrazuje specifické informace, šipku kompasu atd. atd.

Uživatelské prostředí

Kdo zná ovládání Fénixů, bude na Instinctu jako doma. Ale rozhodně nejde o kopii. Prostředí je jednodušší, má specifické prvky spojené s malým kulatým displejem, pouze monochromatickým displejem atd. Některé položky se jmenují jinak a jinak se k nim dostáváte, obyčejný budík jsem hledal tři dny. ...nikoliv non stop, vždy pouze chvíli před spaním :-)



Pouze monochromatický displej, zato přepážkou rozdělený do dvou částí a systém s tímto novým prvkem velmi pěkně pracuje.

Za roky soužití s Fénixy mám své oblíbené ciferníky, ale na Instinct je nenainstalujete. K dispozici jsou čtyři připravené digitální „watchfaces“ a dvě rafičkové, to vše krát dvě, pokud budeme počítat varianty s prohozenými barvami. Aspoň že lze editovat datová pole, takže na displej přece jen dostanete aspoň to nejdůležitější. Kvůli chybějící platformě Connect IQ nenainstalujete ani aplikace, musíte se spolehnout pouze a jen na to, co připravil Garmin.

Chybí pokročilé tréninkové funkce, sportovních profilů je méně, chybí mapové podklady, alespoň navigace po trase zůstává. Trochu mě mrzí absence platební technologie Garmin Pay, ale zároveň si uvědomuji, že jde o minoritní záležitost, která většinu uživatelů netrápí. Vadí vám absence Wi-Fi? Vlastně ani nevím, jestli ji mám na Fénixech zapnutou. Zásadním rozhodovacím faktorem může být chybějící hudební přehrávač.

Výdrž

Tady zatím nemohu sloužit. Hodinky mám na ruce pouhé čtyři dny, ukazatel stavu baterie má pět dílků a zatím mi neubyl ani jeden, takže jen zopakuji výrobcem udávané údaje: výdrž 14 dní v režimu smartwatch, 16 hodin s aktivní GPS, 40 hodin v režimu UltraTrec GPS (méně časté logování polohy).

Pro koho je Instinct

Zatímco mobily dělají plus/mínus to samé ať stojí tři nebo třicet tisíc (jen s jinou rychlostí a kvalitou), jednotlivé modely chytrých hodinek se liší daleko více. Je tedy nemožné paušálně zhodnotit a doporučit/nedoporučit. Záleží na uživateli, co od hodinek očekává, jak a na co je používá, jaké kompromisy je ochotný snést, jakou cenu je ochotný zaplatit.

Pokud znovu sklouznu k osobnímu pohledu na Instinct, tak převládá nadšení. Resp. s ohledem na úsporu považuji ústupky ve výbavě a vlastnostech oproti Fénixu za omluvitelné. Vždyť Instinct stojí 7 990 Kč, zato nejlevnější varianta Fénix 5 Plus přesně o 10 tisíc víc.

Moje mínusy

Design není tak cool. Kovové Fénixy se mi stále líbí víc. Chybí mi „moje“ ciferníky, na Instinctech jsou možnosti omezené, chybí mi ukazatel baterie v procentech. Nerozumím tomu, proč výrobce vynechal platební technologii Garmin Pay, kterou se snaží dostat mezi co nejvíc uživatelů. Před časem jsem kvůli téhle libůstce změnil banku, teď abych znovu myslel na to, že před tréninkem nesmím zapomenout kreditku nebo peníze.

V tomhle odstavci zmíním i chybějící mapy – v hodinkách je nepovažuji za zásadní, ale je fakt, že občas je na Fénixech použiju.

Moje plusy (resp. kompromisy, které mě netrápí)

Displej je skvělý. Výrazně lepší viditelnost jsem rád vyměnil za rozlišení a barvy. Nechybí mi možnost instalovat aplikace. Asi je to dané relativně jednoduchým způsobem, jakým hodinky používám. Stačí mi základní funkce – čas, tempo, průměry, vzdálenost, sledování tepu, výškové metry a stěžejní záznam trasy. Ve spolupráci s mobilem je klíčovou funkcí rychlé přečtení notifikace a smazání e-mailu. To všechno Instinct zvládá bez kompromisů. Stabilita Bluetooth spojení a tedy spolehlivost doručení notifikací je u Garminu příkladná a platí to i pro Instinct – tady by se mnozí konkurenti mohli učit. Hudbu při sportu neposlouchám, takže přehrávač mi nechybí, podobné je to s Wi-Fi.



Tři varianty, objevit by se u nás měly všechny.

Stěžejním trumfem je pro mě výdrž baterie. Celé roky to platilo pro Fénixy, ale zároveň mi vadilo, kolik mám v hodinkách peněz. Teď můžu mít stejnou výdrž (dle výrobce dokonce vyšší – 12 vs. 16 dní) za výrazně nižší cenu.