VYZKOUŠENO: Hammerhead Karoo je cyklopočítač, který vás provede i po poslední lesní pěšině

Hammerhead Karoo – cyklopočítač zaměřený na navigaci, který umí připojit, zobrazit a zaznamenat veškerá myslitelná data z GPS, ze senzorů na kole nebo na cyklistovi. Výrobce pochází z USA, ale gadget vám pošle z Holandska za 399 dolarů během 3 až 5 dní. Teprve jej začínáme testovat, ale už teď se nám v hlavě honí otázky…

Proč nestačí mobil s aplikací Mapy.cz? Stačí. Někomu. Jiný mapy na kole nepotřebuje vůbec. Také se to dá vyřešit hodinkami, které mají mapy. A pak jsou tu cyklopočítače s větším displejem a funkcemi přímo pro daný účel.

Proč Karoo a ne smartphone připevněný na řídítka? Tady se těch důvodů najde více. Výrobce slibuje, že Karoo vydrží se zapnutým displejem 12 hodin na jedno nabití, což je hodnota, na kterou se s mobilem jednoduše nedostanete. Pak je tu otázka odolnosti – mobilu neudělají dobře otřesy, mnohým ublíží voda, ale Karoo je na tyhle podmínky přímo stavěné. Dalším trumfem je viditelnost informací zobrazených na displeji – díky reflexní vrstvě přímé slunce zvedá kontrast. Karoo se dá ovládat i v rukavicích, všechno důležité zvládnete výraznými mechanickými tlačítky na bocích přístroje, uživatelské prostředí je jednoduché, jednotlivé prvky dostatečně velké. Výhodou oproti mobilu je také možnost připojit všemožné Bluetooth/ANT+ senzory.

Proč Karoo a ne Garmin, jehož cyklopočítače jsou považované za standard, etalon? Tohle bude jedna z otázek pro budoucí recenzi. U Garminu je to složitější s mapami, podrobnější musíte dokupovat, tady jsou zdarma a aktualizované. Výhodou Garminů budou tréninkové funkce a nabídka více modelů, takže si podle konfigurace a ceny vyberete ten vhodný právě pro vás. Karoo je pouze jedno.

První jízda

Až po natočení tohoto videa jsem vzal Karoo na první vyjížďku. Hodně záleží na tom, co od takového cyklopočítače vlastně čekáte. Já jsem na něj vrhnul úkol provést mě po trase závodu, který se v okolí jezdí. To by normálně vyžadovalo fotografickou paměť a skvělý smysl pro orientaci. Ani jedno nemám, takže v podobných případech nepříjemně často tahám z kapsy mobil a občas se vracím na přehlédnuté odbočky.

Tentokrát byl postup příkladně jednoduchý. Šel jsem na web závodu, proklikl se na Mapy.cz, tam jsem stáhnul trasu ve formátu .gpx. Přes Karoo Dashboard jsem soubor uploadoval. To je celé. Všechno vyřízené z mobilu. K Wi-Fi připojený cyklopočítač si trasu natáhnul a já jsem mohl vyrazit. Ke startu trasy jsem to měl asi 2 km, ale Karoo mě navádělo hned od domu.

Největší strach jsem měl z podrobnosti mapových podkladů. Když jsem projížděl dostupné materiály a testy Karoo, většinou bylo připevněné na silničních kolech, ale já jezdím především v terénu. Ale dostavilo se příjemné překvapení, mapy v Karoo znají i tu poslední pěšinu v lese u nás za humny, co do podrobnosti jsou srovnatelné s Mapy.cz, které jsou mezi turisty považované za bezkonkurenční.



Poměrně hrubě modelovanou trasu z Mapy.cz Karoo automaticky vyhlazuje a přichytává k nejbližším cestám. Když se z trasy odchýlíte, vede vás zpět. Ne k bodu, kde jste trasu opustili, ale k příhodnému bodu po směru trasy. Skvělé.



Výškový profil je (logicky) vidět pouze pokud jste na naplánované trase. Podobu datové obrazovky lze libovolně upravovat. Další ukázky displejů najdete dále v galerii.

Zkušenost radí nedělat závěry po první jízdě, ale zatím jsem nadšený, Karoo dělá přesně to, co jsem si od něj sliboval. Vidět neustále trasu vyznačenou v mapě, aniž bych musel sundat ruce z řídítek, je velmi komfortní. Uživatelské prostředí je jednoduché a srozumitelné, ovládání tlačítky zvládnete i v rukavicích – z ergonomického hlediska je skvělý i takový detail, že levá tlačítka jsou nahoře, pravá dole a naproti nim je vždy volné místo. Takže prsty můžete uchopit celé zařízení a stisknete opravdu jen to tlačítko, které chcete, aniž by docházelo k nějakým nechtěným povelům u tlačítek na druhé straně.

Zároveň s navigací probíhá záznam trasy, času, rychlosti, elevace, případně dalších dat z externích senzorů. Vše se ukládá jak na účet Karoo, tak na připojený účet na Stravě. Určitě si ještě pohraju s konfigurací datových polí, osm je na mě zbytečně moc. Chvíli jsem hledal, ale tohle nastavení je schované v uživatelských profilech, protože jeden cyklopočítač může používat více lidí a každý může mít datové obrazovky poskládané jinak.

Za dvě a půl hodiny jízdy jsem spálil 25 % energie z baterie, což vychází na 10 hodin provozu na jedno nabití. Výrobce slibuje 12 hodin, kam bych se patrně dostal, kdybych neměl displej na maximální jas. Pokud na delších rovných úsecích displej zhasnete, výdrž se bude prodlužovat. Viditelnost informací na displeji byla i při dnešním intenzivním slunci velmi dobrá.

Máte dotazy? Ptejte se v diskuzi, pokusím se je zodpovědět v budoucí recenzi.