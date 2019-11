VYZKOUŠENO: Honor Band 5 je frontální útok na Xiaomi Mi Band

Plusy Skvělý poměr cena/výbava

Monitor SpO 2

Podrobné měření spánku

Měření srdečního tepu 24/7

Vodědolnost Minusy Nemá GPS

Občas velké odchylky při měření

Hodně nepřesné výsledky u plavání

Při neustálém měření výdrž jen pár dní ? 7 /10 Hodnocení

redakce

Honor Band 5 je chytrý náramek, který s cenou 1 000 Kč nabídne všechny funkce, které od takového zařízení této cenové kategorie očekáváme, ale přidává i některé navíc. Je evidentní, že tímto modelem Honor míří na kultovní Xiaomi Mi Band, který jsem testoval nedávno:

Náramek je plastový a bohužel i s pevně spojeným pryžovým páskem, takže při nákupu buďte pečliví s volbou barevné varianty. Osobně nejsem zastánce levných chytrých náramků jelikož jsou díky své pevné konstrukci velmi nepoddajné a tlačí do ruky. Zde jsem si však (narozdíl od Mi Bandu) poměrně rychle zvykl a bez problému jsem Honor nosil několik týdnů v kuse.



Honor Band 5 je chytrý náramek má pásek pevně spojený s tělem, v budoucnu jej tedy nijak nevyměníte.

Co mi však trochu vadí, je plastová přeska pásku, se kterou už při zapínání máte pocit, že moc dlouho nevydrží. Na druhou stranu je to aspekt, který s sebou Honor Band táhne několik generací a o žádné vlně problémů jsem neslyšel. Ve spodní části najdete optický senzor srdečního tepu a jeho hlavní novinku: monitor SpO 2 . Ten dokáže změřit obsah kyslíku v krvi, což lze využít ke sledování při tréninku ve vyšších nadmořských výškách, ale i ke sledování dýchání při spánku.

Horní strana se může pochlubit dotykovým 0,95" AMOLED displejem s lehce zakřiveným 2,5D ochranným sklíčkem. Pochválit musím vysoký jas i kontrast, takže je obraz skvěle čitelný i na přímém slunci. V noci naopak umí náramek jas automaticky snížit, aby vás ve zbytečně neozařoval. Pochválit musím i skvělou jemnost (282 ppi). K ovládání slouží dotykové domovské/zapínací tlačítko.

Výhodou Honor Band 5 je jeho voděodolnost (50m, 5 ATM), takže jej bez problému můžete použít pro měření plaveckých aktivit, které dokáže automaticky rozpoznat, ale vzít si ho můžete i do sprchy. Nošení ve sprše je však nepraktické, jelikož náramek neumí (mimo režim plavání) uzamknout displej. Pod tekoucí vodou vám tak dotyková vrstva začne dělat psí kusy a může aktivovat něco, co nechcete, například připojený hudební přehrávač o dvě místnosti dále, jako se to stalo mě.