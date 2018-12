VYZKOUŠENO: LG PK5 je krabička, která hraje, bliká a nechá se nosit

Po technické stránce jde o poměrně běžný 2.0 reproduktor, ale vzhled dává tušit, že tak běžný zase není. Hned čtyři madla přispívají k tomu, že PK5 v nabídce jen tak nepřehlédnete. Výrobce se nebojí říct si za módní kus hardwaru skoro 3 000 Kč, což rozhodně není málo.

2× madlo + 2× skoro madlo

Z fotografie to možná nebude na první pohled úplně patrné, ale jednotlivá madla nejsou úplně stejná. Ta, která jsou při pohledu na mřížku reproduktorů blíže k vám, jsou skutečně určená k přenášení, mají odstup od těla a dají se za ně zasunout prsty. Vzdálenější madla jsou na okrasu, resp. na tom spodním reproduktor stojí.

Díky tomu je celek mírně zakloněný a měl by tak mít svoje místo někde pod úrovní posluchačovy hlavy. Na horní straně najdete poměrně veliká tlačítka, která jsou ve tmě téměř neviditelná, takže bych ocenil minimálně plastické piktogramy, aby člověk věděl, co mačká. Najdete tu regulaci hlasitosti, zapínání (dlouhým stiskem zkontrolujete stav baterie na vícebarevné LED), párování, pozastavení skladby (dvojím a trojím stiskem přehazujete skladby vpřed a vzad) a pak je tu tlačítko mikrofonu, které spustí Google Now (Asistenta) nebo Siri na iPhonu.

Srovnání s chytrými reproduktory ale není na místě, LG vás neustále neposlouchá a je nutné před každým příkazem stisknout tlačítko. Dlouhým stiskem celého tlačítka se dá také zapnout a vypnout podsvícení reproduktorů. A pak jsou zde tlačítka Clear Voice a Enhanced Bass: jakkoli mohou znít názvy vznešeně, jde o přednastavené ekvalizační křivky.

Zapomenout nesmím ani na zadní část, kde jsou pod krytkou konektory. Reproduktor má odolnost IPX5, takže to spíš beru jako udržení celistvého designu. Zda najdete nabíjecí USB-C konektor, 3,5mm jack na přímé propojení se zdrojem hudby, tlačítko Reset a tlačítko pro spárování druhého reproduktoru.

Android hraje první housle

Reproduktor pochopitelně můžete přes Bluetooth spojit s čím jen chcete, klidně s počítačem s Windows. Ale pokud chcete mít vše pod kontrolou, jde to jen přes aplikaci na platformě Android. Pod kontrolou konkrétně myslím ovládat osvětlení reproduktoru, kdy máte k dispozici několik režimů blikání včetně uživatelského nastavení, a možnost aktualizovat firmware reproduktoru. Dále je zde možné spravovat v jakém režimu mají pracovat dva reproduktory: mohou buď hrát společně a tím lépe pokrýt větší místnost, nebo můžete vytvořit stereo pár.

Jako velké pozitivum je potřeba zmínit, že PK5 podporuje kodeky atpX a aptX HD, ale zkrátka nebudou ani jablíčkáři s AAC. Je škoda, že aplikace pro iOS nepodporuje reproduktor, byť starší modely bylo možné bez problémů správovat, snad to vyřeší aktualizace.

Vzhledem extrovert, zvukem beránek

Nezvyklým tvarem a blikajícími světýlky se snaží LG pasovat do role párty stroje, ale projev není až tak energický a živelný. PK5 hraje čistě a jednoduše, záměrně se vyhýbá pasážím zejména u vysokých tónů, kdy by mohl nasekat chyby, což je z jedné strany možné brát jako pozitivum. Překvapivě dobře mu ale jde ambientní (chcete-li jemný, intimní) projev, kdy umí na malou hlasitost hezky nést prostor a zahrát i velká tělesa, typicky orchestr nebo sbor. Tlačítka Clear Voice a Enhanced Bass jen zdůrazní nižší frekvence a středy.

Pokud se ale oprostíte od vzhledu a chcete poklidný domácí poslech folku, nebo třeba mluveného slova, pak bude LG sloužit dobře. Je to sice podivné, když z blikajícího reproduktoru hraje Cimrman při vaření, ale funguje to.

Poslední, co zmíním, je výdrž: reproduktor se chlubí až 18 hodinami hraní, což je hodnota, kterou lze celkem bez problémů dosáhnout. Pak jej musíte dobít přibaleným USB-C kabelem, ale síťový adaptér už musíte mít vlastní.

Plusy:

Dlouhá výdrž

Praktické madlo na přenášení

Podpora aptX, aptX HD a AAC

Minusy: