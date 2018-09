VYZKOUŠENO: Na Windows 10 můžete nově posílat SMSky přes apku Your Phone

Začátkem srpna jsme vás provedli prvním nastavení aplikace Your Phone (Váš Telefon) ve Windows 10. Aplikace byla součástí Insider Preview Buildu 17728. Dnes vám můžeme ukázat, jak aplikace po šesti týdnech pokročila. V nejnovějším Windows 10 Insider Preview Buildu 17755 se aplikace naučila přijímat a odesílat textové zprávy prostřednictvím připojeného smartphonu.

Pokud jste Insider, je princip připojení telefonu k počítači stejný jako dříve. Budete potřebovat stáhnout aplikaci Microsoft Apps z Google Play a to po vygenerování linku pro vaše telefonní číslo. Následně bude třeba přihlásit se pod vašim Microsoft účtem a povolit potřebná oprávnění. A výsledek? V aplikaci Váš Telefon se objevuje položka Zprávy, která do sebe při synchronizaci natáhne všechna SMS vlákna z telefonu. A vy můžete přímo psát, resp. číst příchozí textovky. Prodleva oproti doručení na smartphone je minimální. Další funkcí na řadě je obsluha notifikací, která by měla v aplikaci přibýt v horizontu několika měsíců.

Takto bude vypadat aplikace Your Phone s plnou funkčností:

Zdroj Windows Blog