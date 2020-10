VYZKOUŠENO: Realme 7 Pro má rychlost pro hry i nabíjení a atraktivní cenu k tomu

Realme svým novinkám rádo dopřeje pozornost. Světová premiéra začátkem září, podrobnější informace začátkem října a při dnešní evropské premiéře jsme se konečně dozvěděli i dostupnost na českém trhu

Realme 7: start předprodeje 14. října

4 + 64 GB: 4 999 Kč (exkluzivně na Alza.cz)

6 + 64 GB: 5 499 Kč

8 + 128 GB: 6 699 Kč

Realme 7 Pro: 7. října začínají předobjednávky a firma k nim zdarma přidá fitness náramek Realme Band

8 + 128 GB: 7 999 Kč

Verzi 7 Pro jsme už mohli krátce vyzkoušet a jak jsme si u téhle značky zvykli, za své peníze pořádně našlapanou výbavu, krásný design a bezchybnou kvalitu zpracování. Ústupky? Jistě. Záda se jako skleněná jenom tváří, jsou plastová, ale jestli nosíte telefon v pouzdře, tak je to vlastně jedno.

Super AMOLED displej je má krásné jasné barvy, narušuje jej pouze „průstřel“ se selfie kamerou, ale levý horní roh považuji za to nejméně bolestivé umístění. Integrovaná čtečka otisků prstů pomaličku dává zapomenout na neochotné první generace displejových senzorů. V Realme 7 Pro funguje bez výhrad.

Realme 7 Pro katalog rozměry a hmotnost: 161 × 74 × 8,7 mm, 182 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 720G (4× Cortex-A76, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 0 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Firma si hodně zakládá na rychlosti nabíjení, ostatně i podle naší metodiky je Realme už rok nejrychlejší. Tehdy šlo o model X2 Pro s technologií SuperVOOC o výkonu 50 W. Letos jde o SuperDart s výkonem 65 W, ale velký rozdíl v rychlosti rozhodne nečekejme.

Výkon víc než dostatečný a dva zbytečné objektivy

Procesor Snapdragon 720G patří do druhé nejvyšší řady od Qualcommu, takže nemá ten nejvyšší dostupný výkon, ale kdo by to u mobilu s touto cenou čekal? Výkon je více než dostatečný a platí to i pro ty nejnáročnější hry.

A pak jsou tu fotoaparáty. Objektivy jsou čtyři. K makroobjektivům jsme obvykle skeptičtí a nepřesvědčil nás ani ten v Realme 7 Pro. Další má být specialitka na černobílou fotografii, ale marně hledáme, jak tenhle režim aktivovat.

Takže zbývá širokoúhlý, který se nám líbí, i při šířce záběru zachovává přijatelné množství detailů. Hlavní senzor má rozlišení 64 MPx a můžete v něm fotit, pokud si o to cíleně řeknete. Dokonce si můžete uložit surová obrazová data ve formátu RAW. Pro běžné focení jsou však fotky zmenšení na 12 MPx a nativní rozlišení čipu se využívá k bezztrátovému zoomování. Podívejte se na ukázkové snímky a jednotlivé kroky zoomu...



Realme 7 Pro, ukázkové snímky. Za denního světla je všechno v pořádku, kvalita odpovídá cenové kategorii.



Mobil má i makro objektiv, ale možná také zjistíte, že je lepší fotit hlavním objektivem...



Kompletní škála zoomu. Širokoúhlé fotky mají 8 MPx, zbylou trojici (1×, 2× a 5× zoom) fotí hlavní objektiv. Tyto tři snímky mají 16 MPx, ale vzhledem k tomu, že má senzor 64 MPx, tak mají přiblížené fotky více detailů.



Chcete snímek s rozlišením 64 MPx? Můžete, stačí přepnout režim.



Běžné foto a stejná scéna vyfocená pomocí nočního režimu. Tady je ztráta na špičkové fotomobily velká, ale Realme 7 Pro vytáhne z temnoty aspoň nějakou informaci, a to se počítá.

Tolik krátké seznámení s novým Realme a my jej začínáme testovat. Máte dotazy? Diskuze pod tímto článkem je vám k dispozici.