VYZKOUŠENO: Realme právě představilo nejlevnější 5G smartphone

Před šesti týdny představené Realme 7 a 7 Pro dostávají třetího sourozence. Realme 7 5G vychází ze základní Sedmičky a hlavní novinkou je podpora sítí přicházející generace. Nejde však o identické telefony, kde by výrobce pouze vyměnil čipset, rozdílů je více:

Čipset: Původní MediaTek Helio G95T je ze hry a místo něj nastupuje MediaTek Dimensity 800U. Je novější, výkonnější a hlavně obsahuje 5G konektivitu.

Původní MediaTek Helio G95T je ze hry a místo něj nastupuje MediaTek Dimensity 800U. Je novější, výkonnější a hlavně obsahuje 5G konektivitu. Displej: Základní 4G Sedmička má 6,5" IPS s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz, 5G Sedmička má stejné parametry, pouze obnovovací frekvence stoupla dokonce na 120 Hz! To je v téhle cenové kategorii nevídaný parametr.

Základní 4G Sedmička má 6,5" IPS s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz, 5G Sedmička má stejné parametry, pouze obnovovací frekvence stoupla dokonce na 120 Hz! To je v téhle cenové kategorii nevídaný parametr. Rozměry a hmotnost: 5G model je kupodivu menší a lehčí, ale jde pouze o desetiny milimetrů a dva gramy, takže jde spíše o kosmetický důkaz, že telefony nejsou zcela identické.

5G model je kupodivu menší a lehčí, ale jde pouze o desetiny milimetrů a dva gramy, takže jde spíše o kosmetický důkaz, že telefony nejsou zcela identické. Rychlé nabíjení: Oba modely mají stejný udávaný výkon 30W, také kapacita baterie je stejných 5 000 mAh. Vzhledem k jinému čipsetu se bude lišit i reálná rychlost nabíjení, ale očekáváme, že rozdíl bude zanedbatelný.

Oba modely mají stejný udávaný výkon 30W, také kapacita baterie je stejných 5 000 mAh. Vzhledem k jinému čipsetu se bude lišit i reálná rychlost nabíjení, ale očekáváme, že rozdíl bude zanedbatelný. Fotoaparáty: Parametry jsou shodné, patrně tedy jde o úplně stejnou techniku, ale mírně se liší vizuální podoba modulu, ve kterém jsou na zádech telefonu poskládané objektivy. Patrně také pouze kosmetický rozdíl.

Parametry jsou shodné, patrně tedy jde o úplně stejnou techniku, ale mírně se liší vizuální podoba modulu, ve kterém jsou na zádech telefonu poskládané objektivy. Patrně také pouze kosmetický rozdíl. Ceny: Realme 7 (64 GB) stojí 5 499 Kč, ve verzi s pamětí 128 GB přijde na 6 699 Kč, nové Realme 7 5G má pouze jednu paměťovou variantu se 128 GB a v rámci black friday na Alza.cz bude od 27. do 30. listopadu stát 6 499 Kč, od prosince bude za standardní cenu 7 499 Kč.

Není to jen o 5G

Jinak je Realme 7 5G telefon se skvělým poměrem výkon/cena. Vypadá skvěle, jako by patřil do vyšší třídy kombinující kovový rám a skleněná záda. Ve skutečnosti je obojí plastové, ale jestli hned po nákupu schováte mobil do pouzdra, tak je to vlastně jedno. Na fotkách si všimněte efektního přechodu – vrchní strana je světle modrá a směrem dolů tmavne.

Pochvalu zaslouží rychlost Androidu 10 i čtečka otisků prstů v tlačítku na boku telefonu. Není to sice tak cool řešení jako snímač ukrytý v displeji, ale rozhodně je to rychlejší a spolehlivější. Hlavní fotoaparát má 48 Mpx, doplňuje jej širokoúhlý objektiv s 8MPx senzorem, makro se slabými 2 MPx a čtvrtý senzor na černobílé snímky, ale v aplikaci marně hledám, jak něco takového aktivovat. Přední kamera leží v malém průstřelu displeje a má 16 Mpx.





Vlevo hlavní fotoaparát, vpravo širokoúhlý.

Nová Sedmička měla při prvním focení smůlu na počasí, takže snímky nevypadají příliš efektně, zkusili jsme to dohnat aspoň umělým světlem v ateliéru.





2MPx makroofotoaparát je tu spíše do počtu (snímek vlevo), když stejnou scénu vyfotíte hlavním, dostanete více detailů.



Ukázkové fotografie.

Nové Realme 7 5G je skvělá volba pro ty, kdo chtějí být připravení na 5G budoucnost (a žijí ve městě, protože tam se začne pokrývat nejdříve). I když jde o nejlevnější 5G telefon, naštěstí to není jen o 5G. Skvělý je výkon, displej, čtečka otisků, software i fotoaparát a výrobce neudělal žádnou zásadní chybu – je tu NFC, slot na paměťové karty a vedle něj dvě pozice na SIM karty (tedy žádný sdílený slot) i klasický 3,5mm konektor pro sluchátka. Rychlé nabíjení Dart Charge můžete brát jako příjemný bonus.