VYZKOUŠENO: S Gamepadem Razer Kishi má hraní na Androidech konečně smysl

Gamepadů pro Android moc neexistuje, a těch kvalitních od známých firem je jako šafránu. I proto jsme vkládali velké naděje do Razeru Kishi, který dokáže z většiny Androidů vytvořit herní zařízení ve stylu Nintenda Switch. Jaké jsou klady a úskalí gamepadu, který si v Česku můžete pořídit za necelé dva a půl tisíce?

Kompaktní složená forma

Herních gamepadů mi už rukama prošlo několik, a žádný z nich nepůsobil tak doladěně jako Razer Kishi. V kompaktní podobě toho příliš nezabírá, zapomeňte na kolejničky nebo na roztodivné skládací konstrukce. Stačí oba díly rozcvaknout ze zadní strany, pohromadě je drží silná guma. Mezi oba dva díly vložíte smartphone a nestaráte se ani o žádné bezdrátové propojování. V pravé části gamepadu je připraven USB-C konektor, který vás k ovladači okamžitě připojí, a vy se tak můžete hned pustit do hraní.



Složená a rozložená podoba gamepadu. Když mezi oba díly vložíte telefon (zde konkrétně Galaxy Note10+), máte před sebou zařízení dost podobné herní konzoli

Gamepad je univerzální, všeobecně se do něj vejde telefon o rozměrech až 163,7 × 78,1 × 8,8 milimetru. V praxi patří mezi kompatibilní telefony vybrané Samsungy (Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy Note10 a Galaxy Note10+), dále pak Pixely druhé, třetí a čtvrté generace a také Razer Phone a Razer Phone 2. Kvůli velké tloušťce do gamepadu nevložíte Galaxy S20 Ultra, a kvůli výšce se do něj, byť těsně, nevměstná ani Galaxy Note20 Ultra. Můžete sice odstranit gumové návleky, v tom případě ale riskujete poškození displeje a zadního krytu...

Redakční představení gamepadu Razer Kishi:

Kraje gamepadu jsou zakulacené, takže se gamepad drží pohodlně a nezapotí se v dlani ani při delším hraní her. Levou část vyplňuje D-Pad a analogová páčka, jejíž střed je klikatelný. Doplňkem je jedna akční klávesa a tlačítko Home, které vás vrací na domovskou obrazovku.



Pohled na levou a pravou část gamepadu, na zádech je vidět guma, která drží oba díly gamepadu u sebe

Na pravé části gamepadu je opět připravena analogová páčky a čtyři herní tlačítka (X, Y, A, B) a také jedna funkční klávesa. Z předního pohledu je vidět konektor USB-C, který však nevyužijete k připojení sluchátek, ale jen k připojení nabíječky. Gamepad využívá baterii z telefonu, takže přes USB-C napřímo dobíjíte právě vložený telefon. Na zadní straně jsou ještě k dispozici zdvojené triggery LT a RT, které jsou však při stisknutí dost „hluboké“. Budete si na ně poměrně dost dlouho zvykat. Tuhost zbývajících ovladačů je v normě, ale vibrační odezva na kliknutí se nekoná.

Kompatibilní hry najdete jednoduše

Jak to tak s gamepady bývá, jejich popularita stojí a padá na podporovaných hranách. A zatímco u dříve používaných gamepadů jsem kompatibilní hry zjistil populární metodou „pokus-omyl“, tentokrát stačí jen stáhnout aplikaci.



V aplikaci Razer Kishi ověříte připojení gamepadu, kompatibilitu s nainstalovanými hrami, a můžete ji využít i jako inspiraci pro stažení dalších her

Apka Razer Kishi vám totiž ukáže, které ze stávajících her jsou s gamepadem kompatibilní, nebo se zde můžete inspirovat ke stažení dalších, které si s herním ovladačem tykají. A před nákupem ovladače si kompatibilní hry určitě důkladně prolistujte.



Dungeon Hunter 5 a Brother in Arms 3 vám hned při loadingu při detekci ovladači hned ukáží, co jednotlivá tlačítka dělají

Po praktických zkušenostech s gamepadem můžeme hry rozdělit do třech kategorií. Nejvýše můžeme zařadit hry, které jsou s gamepadem vedeny jako kompatibilní, a současně připojený ovladač poznají a ukáží layout tlačítek, příp. gamepadu dovolí na jednotlivé ovladače namapovat různé herní akce. Často přímo v layoutu her u dotykových prvků vidíte odpovídající klávesy na Gamepadu. Ukázkovými příklady jsou hry Fortnite, Brother in Arms 3, Black Desert či Dungeon Hunter 5. Jakmile se naučíte, co které tlačítko dělá, budete při hraní „jako doma“. U akčních her však může být problém s přesným míření zbraní, protože levé analogové páčce často nelze upravit citlivost.

Výběr nejznámějších kompatibilních her s Razer Kishi:

Fortnite

GTA (Chinatown Wars, GTA III, Vice City, San Andreas)

Shadowgun

Black Desert Mobile

Batman: The Enemy Within

Minecraft

Asphalt 9

Real Racing 3

Need for Speed: Most Wanted

Angry Birds Go

Do druhé skupiny her patří ty, které jsou s gamepadem kompatibilní, ale nikde se u nich nedozvíte, co které tlačítko dělá. Musíte na to přijít sami. A to platí např. pro hry ARK Survival, Lineage II Revolution či Order & Chaos 2. Ze startu budete tápat, a někdy se dokonce zdá, že některé tlačítko vůbec není namapováno. Občas tak musíte pro některou herní akci využít dotyk na displej, což je s připojeným gamepadem trochu kontraproduktivní.



ARK Survival a Lineage II Revolution s gamepadem fungují, ale na namapování jednotlivých tlačítek musíte přijít sami...

Třetí skupinou jsou hry, které sice s gamepadem kompatibilní být nemusí, ale může se stát, že s gamepadem budou plnohodnotně fungovat. To však není případ populárního Call of Duty, který se dokáže připojit jen k Bluetooth ovladačům, Kishi připojený přes USB-C tak hra rozpoznat nedokáže. Raději tedy berte seznam podporovaných her v aplikaci Razer Kishi jako základní odrazový můstek, a pokud budou s ovladačem kompatibilní i další hry, které hrajete, berte to jako bonus navíc.

Hrát či nehrát na gamepadu?

Gamepad Razer Kishi v Česku stojí necelé dva a půl tisíce. Za to dostanete slušný a dobře ovladatelný herní ovladač, který má poměrně omezenou podporu her, každopádně, pokud použijete mapovací aplikace, zřejmě se vám podaří gamepad zprovoznit i u některých dříve nepodporovaných her (např. u PUBG nebo Call of Duty). Je ale škoda, že podobná mapovací služba není přímo součástí aplikace Razer Kishi. Mezi největší výhody ovladače patří podpora streamovaných herních služeb Google Stadia, GeForce Now či Microsoft xCloud. Na Androidu si tak můžete zahrát konzolové hry na konzolovém ovladači...

Za zapůjčení děkujeme CZC.cz, kde si můžete gamepad zakoupit.